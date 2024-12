Livres 6 décembre

Ligne Maginot, général de Castelnau, complotisme, Occident, transmissions militaires : aperçu des livres de la semaine.

Lorsque la France est occupée, la ligne Maginot est investie par les forces de l’Axe : les Allemands, bien sûr, mais aussi les Italiens, dans sa partie alpine. Jusqu’en 1943 où les Allemands succèdent aux Italiens, après la chute du régime fasciste de Mussolini. Ces positions deviennent alors des armes retournées contre les Alliés, jusqu’aux combats décisifs de la Libération. C’est sur les événements dans les Alpes que se concentre le deuxième tome de la série, dont les dessins transcrivent remarquablement l’atmosphère des lieux et de l’époque, plongeant directement le lecteur dans l’action.

Dans cet ouvrage, l’auteur traite le sujet du complotisme sous un angle nouveau. La question, aussi tabou que délicate, est en effet régulièrement traitée sous l’angle des biais cognitifs qui conduisent au complotisme. Ici, l’auteur parle de blessure et d’aveuglement de l’intelligence, et cherche à apporter de la nuance dans la discussion, souvent polarisée, entre complotistes et anticomplotistes. Car l’anticomplotisme, certes moins grave, est lui aussi un aveuglement de l’intelligence. Un livre philosophique qui permet d’adopter une attitude plus humble et respectueuse, et qui invite au dialogue.

Le grand basculement du monde que nous vivons ne sait pas encore où il va. Dans cette étude prospective, à laquelle ont contribué les plus fins théoriciens et analystes du monde intellectuel et politique, sont décryptés les doctrines philosophiques, les mouvements idéologiques et les courants sociaux qui, émergeant aujourd’hui, occuperont la scène planétaire demain. Un tour du monde des idées qui pose la question du déclin de l’Occident.

Quoi de plus actuel que l’arme des transmissions, dans un contexte de montée en puissance de la guerre informationnelle et de la guerre électronique ? De la télégraphie aux systèmes d’information, de communication et de guerre électronique, le général Boissan, ancien commandant de l’École des Transmissions et « père » de l’arme, et François Romon, docteur en histoire moderne et contemporaine, racontent l’histoire presque inédite des transmissions militaires. On y comprend comment les Transmissions sont devenues une composante indispensable des forces armées, permettant, selon la stratégie militaire retenue par le général Burkhard, de « gagner la guerre avant la guerre ».

Il a connu toutes les guerres : lieutenant en 1870, général en 1914, spectateur impuissant de la débâcle de 1940, dénonçant immédiatement l’armistice et la collaboration soumise de Pétain. En 1914, il remporte les seules victoires françaises avant celle de la Marne. En 1916, Verdun lui doit beaucoup. Très marqué par la Première Guerre mondiale, qui lui ôte trois fils, il se consacre ensuite à la politique. Homme de droite, catholique, conservateur, mais non réactionnaire, il crée la Fédération nationale catholique, pour que la voix catholique se fasse entendre face au Front populaire. Trois fois promis au maréchalat, il en est trois fois écarté pour des raisons politiques. Dans cette biographie remarquablement documentée, qui prend en compte les dernières évolutions de l’historiographie, Jean-Louis Thiérot lui rend un très bel hommage.