Livres 7 novembre

Général Catroux, Jean de Miribel, 2e Dragons, espionnage, criminalité. Aperçu des livres de la semaine.

François Cochet, Le général Catroux. Un militaire bien diplomate, Perrin, Pierre de Taillac, 2025, 24,90 €

Le général Georges Catroux (1877-1969) a connu toutes les grandes guerres de la France. Brillant militaire, c’est également un fin diplomate, qui sait jouer de ses relations et connaissances, notamment dans le renseignement.

Héritier de Lyautey, compagnon de la première heure de Charles de Gaulle, Catroux se distingue par son sens politique, sa maîtrise des réseaux d’influence et son rôle crucial dans les affaires du Levant et de l’Afrique du Nord.

Du Proche-Orient à l’Indochine, en passant par Moscou et Alger, il s’affirme comme un médiateur et un stratège de l’Empire, tout en suscitant admiration et controverse. Jugé « bradeur d’Empire » par certains, perçu comme un « juge de paix » par d’autres, il incarne une figure fascinante et énigmatique, oscillant entre rigueur militaire et ambitions diplomatiques. Cette biographie cherche à comprendre l’homme qui agit derrière l’uniforme, les passions qui ont pu le motiver, les raisons de ses choix. Fondée sur un socle d’archive solide, elle permet de mieux connaître et comprendre celui qui joua un rôle déterminant dans l’histoire militaire française.

Emmanuelle Delagrange, Jean de Miribel. L’aventurier de l’empire céleste, Le Cerf, 2025, 29 €

Jean de Miribel (1919-2015) fut prêtre-ouvrier dans la France de l’après-guerre, puis, à 50 ans, s’envole pour l’Asie. Il découvre la Chine à l’époque de Mao, apprend le chinois, devient professeur de français à Xian, et tisse des liens si profonds qu’il se fond dans le paysage. Il devient un Chinois parmi les Chinois, un intellectuel respecté qui dialogue avec les plus grands sinologues de son temps. Il a voulu faire de sa vie un pont entre l’Orient et l’Occident.

Homme multiple, il a parcouru la Chine et cherché à la connaître et à la faire connaître, renouant avec la grande tradition des savants européens en terre du Milieu. C’est cette vie qui est retracée par Emmanuelle Delagrange et, à travers cette biographie, une histoire des prêtres en Orient et une histoire de la vie intellectuelle au XXe siècle.

Jean-François Gayraud, Les sociétés du silence. L’invisibilité du crime organisé, Fayard, 2025, 23,90 €

Après de nombreux livres consacrés à l’histoire de la criminalité et aux évolutions criminelles, Jean-François Gayraud revient sur un sujet fondamental : ce qui fonde le pouvoir de la criminalité. La force de ces structures est de reposer sur le pouvoir de l’ombre, sur l’opacité et les zones grises. Passer inaperçu pour être plus puissant, pour agir en toute tranquillité. Ce sont ces structures clandestines et criminelles qui prennent le contrôle de plusieurs pans du territoire, qui étendent leurs marques et leurs pouvoirs. Il est essentiel de les connaître afin de pouvoir les combattre.

Rémi Kauffer, Dictionnaire mondial de l’espionnage, Perrin, 2025, 27 €

De A à Y, un panorama géographique et histoire de l’espionnage pour en comprendre le fonctionnement et les évolutions. Ce dictionnaire s’intéresse à des personnes (par exemple Jacques Soustelle), à des pays (la Turquie), à des organisations (la CIA). Loin des clichés et des images à sensation, le but est de faire connaître et comprendre la réalité de l’espionnage, et, par ce dictionnaire, de démythifier les idées reçues et les idées fausses.

Berteloot, Le capitaine et l’étendard. Une odysée du 2e Dragons, Triomphe, 2025, 16,90 €

Une BD qui débute durant la Seconde Guerre mondiale pour retracer l’histoire du 2e Dragons et des batailles que ses hommes ont menées. Grâce à un dessin vif et réaliste, cet album fera découvrir ou approfondir à tous l’histoire de ce régiment et des hauts des hommes qui le compose.