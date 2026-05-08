Livres 8 mai

Iran, luxe, histoire, Augustin. Aperçu des livres de la semaine

Iran-Israël : décrypter cinquante ans d’affrontement idéologique

Clément Therme, Iran-Israël. La guerre idéologique. De 1979 à nos jours, Tallandier, 2026, 19,90 €

Dans un contexte moyen-oriental marqué par une escalade militaire sans précédent, le dernier ouvrage de Clément Therme s’impose comme une boussole indispensable pour comprendre les racines profondes d’un conflit qui dépasse largement le cadre des affrontements armés.

L’apport majeur de cette synthèse géopolitique réside dans son approche résolument historique. Plutôt que de se limiter à l’analyse conjoncturelle des tensions actuelles, Therme remonte aux origines de cette rivalité en ancrant son récit dans la Révolution islamique de 1979, moment charnière où la République islamique d’Iran a placé la destruction d’Israël au cœur de son projet politique. Cette perspective temporelle longue permet de saisir la dimension structurelle, et non conjoncturelle, de l’antagonisme irano-israélien. L’historien démontre avec rigueur que ce qui se joue entre Téhéran et Tel-Aviv n’est pas une simple compétition régionale pour l’hégémonie, mais bien un affrontement de visions du monde irréconciliables, nourri par des récits nationaux et religieux antagonistes.

L’un des mérites essentiels de l’ouvrage est de clarifier la complexité des relations entre mondes juif et persan, marquées par une histoire millénaire bien antérieure aux tensions contemporaines. Therme rappelle que la Perse ancienne fut terre d’accueil pour les communautés juives, et que les liens culturels et économiques entre ces deux civilisations ont été riches et féconds. C’est précisément cette profondeur historique qui rend d’autant plus tragique la rupture brutale intervenue après 1979. La République islamique a instrumentalisé l’antisionisme comme pilier idéologique, transformant une position politique en marqueur identitaire fondamental du régime des mollahs.

Les vertus didactiques de cette synthèse sont remarquables. Spécialiste reconnu de l’Iran, ancien chercheur à l’Institut français des relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris, Clément Therme maîtrise l’art de rendre accessibles des dynamiques géopolitiques complexes sans céder à la simplification. Son analyse éclaire les stratégies indirectes développées par l’Iran via ses proxies régionaux — Hezbollah au Liban, milices chiites en Irak, Houthis au Yémen — tout en déconstruisant les objectifs affichés de part et d’autre. L’auteur démontre que ni la République islamique ne peut espérer détruire Israël par la force militaire ni l’État hébreu ne peut obtenir un changement de régime à Téhéran sans appui américain massif.

Cette lecture s’avère d’autant plus pertinente que le livre paraît au moment même où l’affrontement atteint un paroxysme : les frappes israélo-américaines de février 2026 contre les installations nucléaires iraniennes et l’escalade au Liban rappellent que cette « guerre idéologique » produit des conséquences bien réelles. Therme offre ainsi les clés pour comprendre que, tant que la République islamique existera sous sa forme actuelle, ce conflit perdurera, car il est consubstantiel à l’identité même du régime iranien.

Tigrane Yégavian

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Paris, capitale de la mode

Paul Morand, L’allure de Chanel, Folio, 8,60 €

Paul Morand raconte Chanel se racontant. L’auteur des voyages, des fêtes littéraires et des salons fut l’un des grands amis de Coco Chanel, figure majeure de la mode et rénovatrice de la place de Paris comme cœur du luxe et de l’art de vivre. Morand écrit un livre qui est une mise en miroir complète : une biographie de Chanel où celle-ci se raconte elle-même, de son enfance pauvre, de sa montée à Paris, de sa découverte de la mode et de la façon dont elle est devenue la couturière dont le nom resplendit encore aujourd’hui.

On y découvre une Chanel intime, dans ses grandeurs et ses drames, et une vision du Paris de l’art et de la mode. Le livre est tout autant l’histoire d’une femme que d’un milieu et d’une époque.

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Rome et l’Occident

Père Emmanuel-Marie, Père Michel, Nicolas Diat, Augustin avec nous, Fayard, 2026, 22,90 €

Un échange à trois pour entrer dans l’œuvre de saint Augustin et dans son actualité. Depuis que Robert Prévost a été élu pape, Augustin est revenu sur le devant de la scène et l’on redécouvre la figure de ce Romain qui a bouleversé Rome et la romanité. Pierre angulaire de la théologie, de la réflexion politique, des combats intérieurs, Augustin peut effrayer par l’immensité de son œuvre. Le grand intérêt de ce livre est d’être accessible à tous, quel que soit le niveau de connaissance en théologie et en histoire des idées. Grâce au format du dialogue, les thèmes sont variés et présentés de façon vivante et alerte. C’est donc une excellente introduction à l’œuvre et à la pensée d’Augustin, non pas pour connaître le monde d’hier, mais pour appréhender celui d’aujourd’hui.

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Apologie de l’histoire

Christophe Dickès, Le christianisme. Une religion d’historiens, Salvator, 2026, 15,90 €

L’ouvrage est issu d’une conférence donnée à l’Institut catholique de Paris lors de la journée d’ouverture de l’année universitaire de droit canonique. Christophe Dickès revient sur les propos de Marc Bloch, juif et agnostique, qui désignait le christianisme comme « une religion d’historiens ». Une formule qui peut surprendre et que l’auteur a voulu explorer et étudier. Christophe Dickès dresse ainsi le panorama de ce qui fait la spécificité du christianisme. Car derrière l’histoire, il y a une réflexion sur le temps et sa conduite, mais aussi sur la science, c’est-à-dire le travail des sources et leur authentification, sur les débats libres et ouverts qui doivent se faire dans chaque cadre scientifique. Dire que le christianisme est une religion d’historiens, c’est donc aller au-delà d’un simple récit des faits passés, c’est ancrer une certaine vision de l’homme, de la politique et du rapport aux mythes et à la raison.

Christophe Dickès démontre que cette question de l’histoire est présente dès les origines du christianisme, dans les Évangiles même. Par la suite, les Pères de l’Église et les grands savants de l’époque médiévale ont cherché à amplifier et approfondir ce sujet. L’ouvrage se termine par une série de textes, de Léon XIII à François, où les papes parlent de l’histoire et de son importance. Un petit livre accessible, clair et argumenté, à mettre entre toutes les mains de ceux qui veulent comprendre ce qu’est l’histoire.