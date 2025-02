Livres de la semaine – 14 février

L’Amérique éclatée, Pologne, dialogue sur le monde, duc de Bourgogne, guerre de l’information. Aperçu des livres de la semaine.

Romuald Sciora, L’Amérique éclatée, Armand Colin, 19,90€

Que dirait Tocqueville, s’il entreprenait le même voyage qu’en 1831 ? Observerait-il l’accomplissement de sa prophétie ? Dans De la démocratie en Amérique, il décrivait déjà, avec une grande lucidité, les forces et les faiblesses de la démocratie américaine. Les États-Unis sont une nation bien particulière puisque fondée sur des mythes et non sur l’histoire commune d’un même peuple. Ils avaient pourtant réussi, comme le disait La Fayette, à « établir une République stable et modérée ». Et le marquis de poursuivre : « Je prie pour qu’ils sachent la conserver. » Dans cet ouvrage, on observe une Amérique fragilisée par les divisions, la déliquescence de l’État et des institutions, et l’inexorable montée des inégalités. Une analyse d’actualité qui permet de comprendre les défis qui pourraient faire basculer les États-Unis vers un régime autoritaire ou une possible rupture de l’Union.

Pierre Buhler, Pologne, histoire d’une ambition, Tallandier, 19,90€

Qui connaît l’histoire de la Pologne sait combien elle a souffert. Trois fois partagée entre la Russie, la Prusse et l’Autriche, elle a subi le joug de l’Allemagne nazie puis celui de la Russie soviétique. Mais qui connaît la Pologne sait aussi qu’elle se relève toujours : martyre, certes, mais fière, courageuse, et rebelle à toutes les occupations. Aujourd’hui phénix renaissant de ses cendres, prospère et souveraine, la Pologne est au cœur de l’Europe. En toile de fond de son histoire mouvementée, largement exploitée par l’auteur, on retrouve une Pologne profondément catholique, rempart face à l’Est, toujours en lutte pour la liberté. Plus que jamais, la Pologne est aujourd’hui le pivot d’une Europe centrale longtemps traitée à l’Ouest comme une périphérie.

Éric Descheemaeker et Olivier Hanne, Dialogue sur le monde, Presses universitaires Rhin et Danube, 20€

C’est en confrontant ses pensées à celles des autres que l’on nourrit sa réflexion. Dans cet ouvrage, on lit – on écoute, presque – le dialogue authentique et personnel de deux intellectuels sur le monde. Quel avenir pour la France ? Peut-on sauver la culture ? Faut-il préserver les identités dans le contexte migratoire ? L’un est professeur de droit à Melbourne, l’autre est islamologue et professeur à l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. D’un bout à l’autre du globe, leur conversation a une vocation universelle. On les découvre, d’abord, puis on découvre leur vision du monde et leurs analyses, dont ils ne cachent pas la subjectivité. Au contraire, c’est par la subjectivité des échanges et des avis partagés que l’on accède à l’universelle vérité.

Jean de La Rochefoucauld, Le duc de Bourgogne, Perrin, 24€

Si seulement le duc de Bourgogne avait régné… Titré duc de Bourgogne pour marquer la victoire de son grand père Louis XIV sur la Franche-Comté espagnole, le prince a suscité autant d’espoirs de son vivant que de regrets à sa mort en 1712, un an après son père le Grand Dauphin. Éduqué par Fénelon, qui écrit pour lui Les Aventures de Télémaque, conseillé par Saint-Simon, Chevreuse et Beauvilliers, il était très conscient de ses devoirs, animé par la volonté de bien faire et guidé par ses sentiments religieux. Certains n’ont vu en lui qu’un prince dévot au physique ingrat. Mais doté d’une remarquable intelligence, il se préparait à exercer le pouvoir d’une manière plus juste et à en finir avec l’absolutisme de Louis XIV. Cependant ces promesses étaient peut-être des mirages, face au modèle de réalisme qu’était son grand-père, qui disait de Fénelon qu’il était « le plus bel esprit et le plus chimérique de son royaume ». Dans cette biographie exemplaire, l’auteur rend sa place à ce personnage de l’histoire française, au-delà des mythes et des caricatures.

David Colon, La Guerre de l’information, Texto, 11,50€

Le 7 octobre 2023, le Hamas, comme Daech avant lui, filmait ses exactions, et en diffusait les terribles images sur la toile. Plus que jamais, l’information est une arme, dans la grande bataille de l’opinion publique, des récits et des émotions. Dans cet ouvrage remarquablement complet et documenté, l’auteur raconte l’histoire de la guerre de l’information, une guerre à laquelle le monde n’était pas préparé, qui s’est déroulée pour l’essentiel sans qu’il en soit conscient, et qui représente une véritable menace pour nos démocraties.