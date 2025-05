Livres de la semaine – 30 mai

Mondes en guerre, Gaza, dopage, Algérie, nucléaire. Présentation des livres de la semaine.

Mondes en guerre. Tome 2 : L’Âge classique. XVe-XIXe siècle, dirigé par Hervé Drévillon, Passés Composés, 18,90€

Un second tome des Mondes en Guerre qui se focalise désormais sur l’âge classique de la guerre : celui de la raison militaire, où l’essor de l’imprimé contribue à la normalisation des pratiques, sans effacer la dimension religieuse des conflits. L’ouvrage se penche aussi sur une période qui s’étend du XVe au XIXe siècle, au cours de laquelle, de Machiavel à Clausewitz, la théorie de la guerre attire de nombreux auteurs et contribue à l’affirmation du traité d’art militaire en tant que genre littéraire, et même en tant que véritable champ disciplinaire « stratégique ». De la relation entre guerre et territoire aux guerres de nations, en passant par le temps des guérillas, les guerres sur mer ou les conflits à l’heure des révolutions libérales et patriotiques, les auteurs ayant contribué à la rédaction de cette œuvre ambitieuse retracent exhaustivement l’ensemble des dynamiques et pratiques guerrières qui se sont écoulées lors de ces ères sur tous les continents. Depuis les premières apparitions des arquebuses sur les champs de bataille au XVe siècle, jusqu’au développement d’une puissance militaire industrialisée au XIXe siècle, les conditions de la guerre sont également marquées par l’avènement de la puissance de feu, sur terre comme sur mer. Dans cet ouvrage méticuleux, ce sont toutes les formes d’une guerre mondialisée qui sont ici explorées.

Stéphanie Latte Abdallah (dir.), Gaza une guerre coloniale, Sindbad/ Actes Sud, 320 pages, 23 €.

Cet ouvrage collectif réunit des contributions pluridisciplinaires — analyses politiques, perspectives juridiques et historiques, approches socio-anthropologiques — pour éclairer les dynamiques en cours à Gaza et dans l’ensemble de la Palestine historique. Il s’inscrit dans une volonté de comprendre « l’histoire en train de se faire », en mettant en lumière les continuités et les ruptures du conflit israélo-palestinien.

Point de départ, une interrogation centrale : de quoi la guerre actuelle à Gaza est-elle le nom ou l’apogée ? Les auteurs analysent les processus et les logiques, poussés à leur terme, qui sont à l’œuvre dans la guerre en cours. Ils mettent en évidence la manière dont la guerre déclenchée à Gaza après le 7 octobre 2023 s’inscrit dans une continuité qui n’implique pas seulement la bande de Gaza mais également le reste de la Palestine historique ainsi que les sociétés alentour. Ils soutiennent enfin que le conflit actuel ne peut être compris sans le replacer dans la continuité du projet colonial israélien en Palestine.

L’ouvrage souligne que le conflit se joue également sur le plan des narrations et des images. La guerre est surexposée, mais elle souffre d’une invisibilité qui tient au peu de témoins autorisés à la raconter, la presse internationale ayant été interdite par les autorités israéliennes d’enquêter sur place. Cette guerre des récits est essentielle pour comprendre les perceptions et les enjeux régionaux et internationaux.

Les auteurs mobilisent des concepts tels que le génocide, l’écocide, le culturicide et le futuricide pour décrire les effets destructeurs de la guerre sur la société gazaouie. Stéphanie Latte Abdallah souligne que la stratégie israélienne vise à « couper tout lien des Palestiniens avec leur terre », en détruisant non seulement les infrastructures vitales, mais aussi les traces culturelles et mémorielles de la population. Autant de contributions qui abordent les conséquences humaines, sociales, économiques et patrimoniales de la guerre. Et qui traitent aussi des vécus quotidiens, individuels et collectifs, des populations civiles concernées, ainsi que des perceptions et des enjeux régionaux et internationaux, y compris dans le domaine juridique. Et cette question lancinante qu’ils ne posent pas mais qui demeure omniprésente Gaza détruite, sera-t-elle la tombe du sionisme ?

Tigrane Yegavian

L’ultime garantie. Une histoire politique de la dissuasion nucléaire française depuis la 1re Cohabitation (1986-2017), Dominique Mongin, Éditions Odile Jacob, 27€

La 1re cohabitation a posé en France les fondements d’une politique bipartisane en matière de dissuasion nucléaire – en d’autres termes une politique faisant l’objet d’un consensus entre la majorité parlementaire et le principal parti d’opposition. Ce récit s’attache à mettre en lumière, tant chronologiquement que transversalement, l’histoire de la dissuasion nucléaire française. Un travail méticuleusement sourcé qui témoigne d’une connaissance intime de la politique de défense française par Dominique Mongin. L’auteur offre dès lors un cadre de lecture très stimulant, à travers le récit des trois périodes de cohabitation (1986/1988 ; 1993/1995 ; 1997/2002). Il se concentre ensuite sur le débat actuellement à l’œuvre en France en ce qui concerne le nucléaire, et brosse un tableau de l’éventail des acteurs et des lieux impliqués dans les débats sur la dissuasion. Avec ce prédicat, qui s’érige en contre-pied de l’idée reçue selon laquelle il n’existe qu’une pensée unique sur le nucléaire : pour Dominique Mongin, l’existence de la contestation témoigne d’un véritable processus démocratique dans ce domaine. L’ouvrage revient également sur l’évolution de la politique de défense française depuis la fin de la guerre froide, entre ruptures et continuité, sur les mesures de désarmement et la lutte contre la prolifération nucléaire. L’auteur s’attarde enfin sur la Russie, qui, selon lui, n’a jamais cessé d’être une menace, même à la chute de l’URSS. Une œuvre riche et savante, et un incontournable dans l’histoire de la dissuasion nucléaire en France.

Le mondial du dopage. Les coulisses du sport business, Anne de Bongain, Le Cerf, 21,90€

À travers la rédaction de cette étude, Anne de Bongain entend lever le voile sur la réalité méconnue de l’univers sportif. Conçu dans un ton qui oscille entre l’accusatoire et la distanciation, ce riche ouvrage révèle les silences des athlètes, des médias, des criminels, bien entendu, et de l’ensemble des acteurs du monde sportif, sur deux sujets qui appartiennent désormais pleinement à cette sphère : le dopage et la corruption. Des pratiques qui gagnent en ampleur sans alarmer pour autant sur la teneur des périls qui les accompagnent. Un ouvrage remarquable, qui s’attache aux causes de la prolifération des produits dopants et à leurs performances, moteurs d’une transformation de la structure sportive et d’issues tragiques pour les athlètes. Anne de Bongain dresse en outre un parallèle entre le sport et la guerre, associés tant dans leur vieillesse – nés aux prémices de la civilisation – que dans la violence qui les caractérise. Inédit, Le Mondial du dopage interroge : le sport tel qu’il est aujourd’hui pratiqué peut-il encore correspondre à l’idéal, qui demeure dans l’esprit humain, de la concurrence honnête et loyale ? Pour y répondre, l’auteure mobilise les champs de la géopolitique et de la criminologie – elle-même étant spécialisée dans les questions de sécurité et de criminalité du monde sportif. Un travail méticuleux qui donne à voir la face cachée du sport, doublé d’un désir de restaurer le dialogue sur le chemin vers lequel cette discipline s’engage.

France-Algérie, le double aveuglement, Xavier Driencourt, Éditions de l’Observatoire, 20€

Ambassadeur de France en Algérie à deux reprises, spécialiste de facto reconnu des relations franco-algériennes, Xavier Driencourt livre une étude approfondie de ces dernières et alerte sur le double-aveuglement : de la France, d’abord, qui mène une politique naïve et ambiguë vis-à-vis d’Alger. De l’Algérie ensuite, et de sa duplicité, car elle dispose en effet d’une force de frappe occulte que le gouvernement algérien emploie en France par ses multiples réseaux. L’auteur défend avec force l’idée selon laquelle la relation franco-algérienne a été biaisée des décennies durant. Les messages de la diplomatie française, en grande discordance avec les faits, ont imposé le simulacre d’un « partenariat d’exception » dont jouissaient Paris et Alger depuis 1962. C’est faux : la relation a toujours été faite de hauts et de bas. De fait, aujourd’hui, les deux États sont confrontés à une crise sans précédent. C’est aussi cela que choisit d’analyser Xavier Driencourt, à travers deux événements majeurs qui ont rendu la situation totalement délétère aujourd’hui : la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par Emmanuel Macron au cours de l’été 2024, et l’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal le 16 novembre de la même année. Mais cette crise d’une ampleur certes jamais connue pourrait bien amorcer un nouveau départ des rapports entre Alger et Paris. De fait, davantage qu’une simple explication, l’œuvre est un guide à la sortie de l’impasse et propose une solution dûment réfléchie en vue de normaliser les rapports franco-algériens.