Manuel de géopolitique, Kolyma et goulag, Léon Blum, histoire de l’armée française, Franco. Aperçu des livres de la semaine.

Marc Semo, La géopolitique – Comprendre le monde de demain, Tallandier, 19,90€

Dans ce tour d’horizon de la géopolitique, remarquablement clair et pédagogique, on apprend à travers 100 questions à mieux comprendre d’où vient le monde et où il va. Le lecteur, qui peut piocher à sa guise les questions qui l’intéressent (quelques pages seulement par question), est d’abord instruit des fondements de la discipline. On notera en particulier l’excellent chapitre consacré à l’école française de géopolitique. Une fois acquise la connaissance des grandes théories et des principales notions auxquelles nous sommes si souvent confrontés dans la presse, le lecteur trouvera toutes les réponses à ses questions sur les grandes dynamiques à l’œuvre dans le monde : le retour de la guerre en Europe, l’embrasement du Moyen-Orient, l’ambition de la Chine, les enjeux liés à l’IA et au réchauffement climatique, et l’affirmation d’un « Sud global ».

Nicolas Werth, La route de la Kolyma – Voyage sur les traces du goulag, Alpha histoire, 9€

Dans ce récit à la croisée du reportage et de l’enquête historique, Nicolas Werth, spécialiste reconnu de l’histoire soviétique et auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le Goulag, plonge au cœur de l’un des chapitres les plus sombres de l’URSS. À travers un voyage sur les traces de ces camps de travail forcé, il explore les vestiges d’un univers carcéral où des milliers de prisonniers politiques et de détenus de droit commun ont été broyés par la machine répressive soviétique. La traversée de cette région autrefois symbole de la terreur stalinienne met en lumière l’oubli progressif de cette histoire, entre ruines englouties par la nature et mémoire vacillante dans une Russie qui peine à regarder son passé en face. Porté par des rencontres avec les derniers témoins et les acteurs de la préservation de cette mémoire, ce récit interroge la disparition des preuves matérielles et la difficulté de transmettre l’histoire d’un système qui, durant des décennies, a structuré l’État soviétique par la répression et l’exploitation humaine.

Frédéric Salat-Baroux, Blum le magnifique – Du Juif « Belle Epoque » au leader socialiste, Alpha histoire, 9€

Dans cet ouvrage, Frédéric Salat-Baroux, ancien secrétaire général de l’Élysée, dresse un portrait original de Léon Blum, figure emblématique du socialisme français. L’auteur explore la transformation de Blum, d’un jeune homme délicat, ami de Proust et de Gide, passionné de littérature, en un leader politique majeur, héritier et successeur de Jaurès. Il met en lumière les influences intellectuelles et morales qui ont façonné son engagement, notamment son rôle dans l’affaire Dreyfus. Salat-Baroux replace également le parcours de Blum dans le contexte de la « Belle Époque », période de bouleversements sociaux et politiques en France, et décrit la passion juive pour la France dont Blum est l’un des plus brillants représentants.

Miguel Platon, La répression dans l’Espagne de Franco 1939-1975 – De la propagande mémorielle à la réalité historique, L’Artilleur, 23€

Grâce à l’ouverture des archives militaires en 2010, l’auteur revisite la répression franquiste en s’appuyant sur des sources inédites du Corps Juridique Militaire. Contrairement aux estimations souvent avancées – jusqu’à 200 000 victimes –, ses recherches concluent à environ 15 000 exécutions légales entre 1939 et 1945. Il met également en lumière un décret de janvier 1940, par lequel Franco a commué la majorité des peines capitales en emprisonnement. Ce livre s’inscrit dans un débat historiographique vif, opposant mémoire officielle et réalité judiciaire. Sans nier la brutalité du régime, il interroge la construction des chiffres de la répression et leur instrumentalisation, proposant une lecture plus nuancée de cette période encore controversée de l’histoire espagnole.

Efflam Maizières et Charles-François Ngô, Petite histoire de l’armée française, Editions Pierre de Taillac, 22,90€

Cet ouvrage retrace de manière vivante et illustrée les grandes étapes de l’armée française, des Arvernes de Gergovie aux parachutistes de Diên Biên Phu. Les auteurs, Efflam Maizières, colonel de cavalerie et ancien professeur à l’École de guerre, et Charles-François Ngô, aumônier militaire et illustrateur passionné d’histoire, mettent en lumière les exploits et les sacrifices des soldats qui ont façonné la nation. Destiné aux jeunes lecteurs, ce livre vise à transmettre la mémoire de ces héros souvent méconnus, en s’appuyant sur des récits accessibles et des illustrations détaillées. Une invitation à découvrir l’histoire militaire de la France à travers des épisodes marquants et des figures emblématiques.