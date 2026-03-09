Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique
Présentation du Master (M1) Conflits : Géopolitique, défense et sécurité

9 mars 2026

Photo : (c) Conflits

par

Conflits s’associe avec l’Université Lumsa (Rome) et l’ESJ Paris pour proposer un master Géopolitique, défense et sécurité. Des entreprises partenaires, des semaines intensives de découverte à Rome et à Paris. Le master délivre un diplôme reconnu par l’État

Un master 1 pour se former aux enjeux de la géopolitique, de la défense et de la sécurité. Une formation à Paris et à Rome pour disposer d’une vision internationale des enjeux et d’un environnement économique européen.

Ce master 1 associe trois partenaires :

La Lumsa, université romaine située à quelques pas du Vatican.

Conflits, revue de référence en géopolitique.

L’ESJ Paris, la plus ancienne des écoles de journalisme au monde.

Le diplôme de master est délivré par l’université Lumsa. Il est reconnu par l’État italien et, grâce aux accords de Bologne, par l’État français.

Directeur du master en France : Pr Jean-Baptiste Noé, docteur en histoire économique, rédacteur en chef de Conflits.

Découvrez le programme et la formation

Inscription et renseignement : revue.conflits@protonmail.com

Candidature

Pour candidater envoyer un CV et le questionnaire de candidature à l’adresse suivante : revue.conflits @ protonmail.com

Télécharger le questionnaire

Procesus d’admission:

Analyse des candidatures

Entretien d’admission

