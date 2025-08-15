Conflits, revue de géopolitique
Podcast – Amazone : un fleuve stratégique. Hervé Théry

15 août 2025

À travers l’étude du bassin amazonien, cette émission décrypte les enjeux territoriaux, politiques et environnementaux qui font de l’Amazone un espace au cœur des convoitises régionales et mondiales.

Quel est le poids géopolitique du fleuve Amazone ? Pourquoi attire-t-il l’attention des grandes puissances et des ONG internationales ? Comment les États riverains – Brésil en tête – exercent-ils leur souveraineté sur ce territoire si disputé ? Une plongée dense et éclairante dans la réalité d’un monde en partage.

Cette émission repose sur l’analyse d’Hervé Théry, géographe et spécialiste reconnu du Brésil et de l’Amazonie, qui éclaire les tensions entre développement, protection de l’environnement et géopolitique du territoire.

Hervé Théry

Directeur de recherche émérite au CNRS-Creda, professor de posgraduação na Universidade de São Paulo (USP-PPGH), codirecteur de la revue Confins. Blog de recherche Braises.

