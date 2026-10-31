Podcast – Brésil : pourquoi Lula a gagné

Reportage de Conflits au Brésil pour comprendre les raisons de la victoire de Lula ainsi que la diversité du pays.
Émission présentée par Jean-Baptiste Noé. Présentation : Guy-Alexandre Le Roux
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Caroline Pigozzi a passé plus de trois décennies au Vatican, à suivre les papes et à entrer dans les secrets des murs léonins. Dans son Dictionnaire amoureux et insolite, elle revient sur des anecdotes inédites, des moments de vie et des épisodes historiques de ses rencontres avec les...
Au Tanganyika, dans le sud-est de la RDC, les miliciens locaux ont troqué arcs et flèches contre des armes de guerre. À la faveur du conflit entre Kinshasa et le M23, ces « wazalendo » font la loi autour des mines d'or — et rançonnent les habitants. Par Camille Laffont, Kalemie (RD...
Paris est une ville à la géopolitique particulière. En effet, la ville n'a pas un centre, mais des centres et surtout des pôles, qu'ils soient économiques, politiques ou culturels. Paris entretient un lien particulier avec son environnement, notamment avec la banlieue et la province....