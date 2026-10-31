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Podcast – Brésil : pourquoi Lula a gagné

31 octobre 2026

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Podcast – Brésil : pourquoi Lula a gagné

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Reportage de Conflits au Brésil pour comprendre les raisons de la victoire de Lula ainsi que la diversité du pays.

Émission présentée par Jean-Baptiste Noé. Présentation : Guy-Alexandre Le Roux

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À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.