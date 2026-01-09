Podcast – Guerre au Kivu. Jean-Christian Kipp

Au Kivu, la guerre a fait plus de 6 millions de victimes depuis les années 1990. Massacres, viols, déportations, tueries de masse, le conflit s’enlise et les solutions de paix apparaissent inefficaces. Conflits revient sur cette guerre dramatique pour en comprendre les causes. Jean-Christian Kipp, écrivain, grand voyageur, qui a parcouru entre autre l’Afghanistan et l’Afrique, revient de 15 jours d’enquête au Kivu. Pour Conflits, il explique les causes multiples de cette guerre et la situation du terrain.
Une émission présentée par Jean-Baptiste Noé