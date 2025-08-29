Conflits, revue de géopolitique
Podcast – Politique de défense européenne : une arnaque

29 août 2025

La politique européenne de défense est un mythe. Seule la France semble y croire alors que les Etats d’Europe achètent essentiellement du matériel américain.

