Podcast – Série sur les écrivains voyageurs

15 février 2026

Photo : Podcast (c) Conflits

Podcast – Série sur les écrivains voyageurs

La géopolitique s’appréhende aussi par la littérature et donc par le voyage. Dix écrivains voyageurs à découvrir, leur rapport au voyage et à la littérature. Une série en vingt épisodes de 3 mn pour une première approche des liens entre littérature et géopolitique.

Paul Morand : le voyage comme rapidité et modernité

Joseph Kessel : le voyage comme aventures et reportages

Paul Claudel : le voyage comme recherche spirituelle

Blaise Cendrars : le voyage comme mythe du déplacement

Isabelle Eberhardt : le voyage comme redéfinition des identités

Victor Segalen : le voyage comme recherche de l’altérité

Patrick Leigh Fermor : le voyage comme découverte de l’Europe

Bruce Chatwin : le voyage comme nomadisme

Nicolas Bouvier : le voyage comme chemin initiatique

Joseph Conrad : le voyage comme ténèbres intérieures

Une série racontée par Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.

