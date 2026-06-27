Poncifs suprêmes – État profond

L’« État profond » est devenu l’une des expressions les plus galvaudées du débat politique contemporain.

Slogan des complotistes, épouvantail des populistes, concept académique sérieux pour d’autres, la notion recouvre des réalités radicalement différentes selon qui l’emploie.

Retour aux sources.

Ce que tout le monde dit

L’expression a envahi le débat public à partir de 2016, portée par Donald Trump et ses partisans pour désigner les forces obscures qui travailleraient à saboter sa présidence. Depuis, elle s’est répandue dans tous les pays occidentaux, adaptée à chaque contexte national : en France, l’État profond serait la haute fonction publique, les grands corps, les réseaux de Sciences Po et de l’ENA qui gouvernent en sous-main quels que soient les résultats des élections. En Turquie, Erdoğan l’a utilisée pour désigner l’establishment militaire et laïc kémaliste. En Italie, on évoque le deep state pour parler des liens entre la magistrature, les services secrets et certains milieux politiques.

Le résumé dominant est simple : l’État profond serait un gouvernement parallèle, secret et permanent, composé de fonctionnaires, de militaires, d’agents de renseignement et de financiers qui tireraient les ficelles dans l’ombre, indépendamment, voire contre, les gouvernements élus. Dans sa version la plus radicale, celle des forums conspirationnistes, il prend les traits d’une organisation coordonnée, hiérarchisée, poursuivant des objectifs précis contre les peuples et leurs représentants légitimes.

Cette lecture est à la fois partiellement juste et profondément trompeuse. Elle capte une réalité — il existe bien des structures de pouvoir qui transcendent les alternances électorales — mais la déforme en lui prêtant une cohérence, une intentionnalité et une nature secrète qu’elle ne possède pas.

Ce que les textes académiques disent vraiment

Mike Lofgren et le deep state américain : une critique précise, non un complot

Le journaliste et ancien analyste du Congrès américain Mike Lofgren est celui qui a popularisé le terme dans son essai de 2016. Mais son propos est radicalement différent de l’usage qui en a été fait. Pour Lofgren, le deep state américain désigne un phénomène très concret et très spécifique : l’alliance structurelle entre le complexe militaro-industriel, les agences de renseignement (NSA, CIA), Wall Street et une partie du Congrès. Ce n’est pas une organisation secrète. Ce n’est pas un complot. C’est une convergence d’intérêts institutionnels qui produit des politiques cohérentes, indépendamment des changements de majorité.

Lofgren observe que certaines politiques — la surveillance de masse, les guerres extérieures, le sauvetage des banques — continuent quels que soient les présidents, républicains ou démocrates. Non pas parce qu’une main invisible les impose, mais parce que les institutions qui les produisent ont leurs propres logiques, leurs propres budgets, leurs propres réseaux, et une capacité à résister ou à contourner les directives politiques. L’État profond de Lofgren n’est pas mystérieux : il est banal, bureaucratique, et parfaitement visible pour qui veut regarder les organigrammes et les flux financiers.

C’est précisément ce que Trump a trahi en s’emparant du concept : il a transformé une critique institutionnelle rigoureuse en récit victimaire et complotiste, remplaçant une analyse des structures de pouvoir par la désignation d’ennemis personnels.

Peter Dale Scott et la deep politics : les angles morts de la démocratie

Avant Lofgren, le politologue canadien Peter Dale Scott avait développé, dès les années 1990, le concept de deep politics, la politique profonde. Sa thèse est plus subtile et plus dérangeante. Il s’intéresse non pas aux complots mais aux zones d’ombre structurelles des démocraties : les décisions qui se prennent hors des espaces officiels, les réseaux qui connectent les milieux criminels, les services secrets et les milieux d’affaires, les événements (assassinats politiques, coups d’État, trafics d’armes) que les institutions officielles sont incapables ou peu disposées à élucider pleinement.

Scott ne dit pas que tout est complot. Il dit que les démocraties libérales ont des angles morts, des zones où les règles normales de la délibération publique ne s’appliquent pas, où des décisions cruciales se prennent entre acteurs qui ne sont pas tous légitimes ni même légaux. C’est une critique des limites structurelles de la transparence démocratique, non une théorie du gouvernement mondial secret.

La tradition européenne : une réalité sans le nom

Ce que Lofgren et Scott décrivent sous des noms anglophones, une longue tradition intellectuelle européenne avait analysé bien avant eux, sans jamais employer l’expression « État profond ».

Mills et la sociologie des élites

C. Wright Mills, sociologue américain, publie en 1956 The Power Elite, L’élite du pouvoir. Son argument est fondateur : dans les sociétés industrielles avancées, le pouvoir est concentré dans un triangle formé par les dirigeants des grandes entreprises, les chefs militaires et les élites politiques. Ces trois groupes ne forment pas un complot, mais partagent des origines sociales semblables, fréquentent les mêmes clubs et universités, se marient entre eux, et développent une vision du monde commune qui oriente leurs décisions de façon convergente sans qu’il soit besoin de coordination explicite.

Mills anticipait ainsi ce que Lofgren décrira soixante ans plus tard : non pas un gouvernement secret, mais une solidarité de classe au sommet du pouvoir qui produit des politiques cohérentes en faveur de certains intérêts, indépendamment des résultats électoraux.

Mosca, Pareto et la théorie des élites

Plus loin encore dans le temps, les politologues italiens Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto avaient posé, à la fin du XIXe siècle, les bases d’une théorie générale des élites qui rend compte du même phénomène. Pour Mosca, toute société est gouvernée par une minorité organisée — la « classe politique » — qui se perpétue en adaptant sa légitimation aux valeurs dominantes de chaque époque. La démocratie ne supprime pas cette réalité : elle la recouvre d’un vernis électoral. Les gouvernants changent ; la classe gouvernante, elle, se renouvelle sans disparaître.

Pareto, lui, développe la théorie de la « circulation des élites » : les élites se renouvellent en absorbant périodiquement des éléments des classes inférieures, ce qui leur permet de maintenir leur domination tout en donnant l’illusion d’une mobilité sociale réelle. Ce que l’on appelle aujourd’hui « État profond », cette permanence du pouvoir réel en dehors des alternances formelles, est exactement ce que Mosca et Pareto décrivaient comme la loi fondamentale de toute organisation politique.

Tocqueville et la bureaucratie douce

Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, avait identifié un autre aspect du phénomène : le risque d’un despotisme doux exercé non par des tyrans, mais par une administration tentaculaire qui réglemente, contrôle et uniformise sans jamais recourir à la violence ouverte. Ce pouvoir administratif, « absolu, minutieux, régulier, prévoyant et doux », ne gouverne pas à proprement parler ; il gère. Il réduit les citoyens à « un troupeau d’animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger ». C’est une description saisissante de ce que beaucoup appellent aujourd’hui l’État profond dans les démocraties européennes : non pas un complot, mais une bureaucratie qui s’auto-perpétue, résiste aux réformes et possède ses propres intérêts institutionnels.

Ce que dit l’auteur en dit long

Trois conclusions s’imposent à la lecture de ces textes.

La première est que la réalité que le terme « État profond » cherche à désigner est bien réelle. Il existe dans toutes les démocraties des structures de pouvoir qui transcendent les alternances électorales : des administrations, des réseaux d’influence, des convergences d’intérêts entre élites économiques, militaires et politiques. Nier cette réalité au nom de la lutte contre le complotisme serait aussi naïf que de l’exagérer en récit conspirationniste.

La deuxième est que la version complotiste trahit et détruit la notion. En faisant de l’État profond une organisation secrète et intentionnelle, Trump et ses épigones ont rendu le concept à la fois politiquement toxique et intellectuellement inutilisable. Ils ont fourni aux défenseurs du statu quo un argument commode pour discréditer toute critique institutionnelle sérieuse : il suffit désormais d’évoquer l’État profond pour être immédiatement assimilé aux théories du complot.

La troisième, et peut-être la plus importante, est que la tradition intellectuelle européenne — Tocqueville, Mosca, Pareto, Mills — avait développé des outils analytiques bien plus précis et bien plus honnêtes pour décrire ce phénomène. Le terme « État profond » n’apporte rien que « classe dirigeante », « élite du pouvoir » ou « bureaucratie permanente » ne disent déjà mieux. Sa seule valeur ajoutée est rhétorique ; et c’est précisément ce qui le rend dangereux.