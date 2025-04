Prix Conflits 2025 – Lauréats

Lauréats des prix Conflits pour l’année 2025. Le fleuve, la mer et les symboles sont mis à l’honneur

La géographie est essentielle à l’analyse géopolitique, qui réfléchit à plusieurs échelles et qui étudie les rapports de force et les jeux des acteurs sur des territoires multiples. La place du paysage est centrale dans l’analyse géopolitique, tout comme la mise en valeur par l’homme des espaces naturels. L’ouvrage d’Hervé Théry, Amazone. Un monde en partage s’inscrit pleinement dans la méthode portée par Conflits depuis sa fondation ainsi que dans la tradition de l’école française de géopolitique, qui est née de la géographie.

Ouvrage qui associe le parcours du terrain à la hauteur de la prise de vue, la réflexion cartographique à l’analyse du peuplement. Le fleuve, ici l’Amazone, est un lieu de vie, d’échanges, de rencontres. La collection « Géohistoire d’un fleuve » permet de prendre la mesure de la place du fleuve dans la construction politique et économique des États et des peuples, pas uniquement pour l’eau, l’irrigation et la communication, mais aussi pour les rapports à l’espace et aux paysages, pour les frontières et pour cultures créées.

Le Professeur Michel Vergé-Franceschi n’a eu de cesse d’étudier l’histoire de la marine à l’époque moderne et l’histoire de la Corse. Dans une œuvre qui comprend des biographies de Surcouf, des grands explorateurs portugais, de Pozzo bi Borgo et de Paoli, la tête de Maure se glisse comme un fil conducteur. Parce qu’elle est l’emblème de la Corse, mais aussi de nombreuses familles européennes, parce qu’elle est liée à la mer : les Corsaires, les saints et les rois, parce qu’autour d’elle se nimbe des mythes et des légendes que l’histoire se doit de démêler. En remettant ce prix, pour l’ensemble de son œuvre, Conflits veut saluer le travail d’un historien de la mer et de l’époque moderne qui a su allier rigueur scientifique et intellectuelle et beauté du style, pour produire des ouvrages qui marquent leur domaine tout en étant agréables à lire.

Prix Conflits 2025

Hervé Théry, Amazone. Un monde en partage, CNRS éditions

Prix spécial pour l’ensemble de son œuvre

Michel Vergé-Franceschi, Aux origines de la tête de Maure, Albiana.

