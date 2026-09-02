Quand l’ambassadeur portait sa fonction

L’uniforme diplomatique naît en France en 1781. Aujourd’hui, il a presque partout disparu.

Il ne subsiste que là où la souveraineté est portée par une personne : quelques monarchies et le Saint-Siège.

Un homme couvert de broderies et ceint d’une épée de bronze doré ne peut rien faire d’autre que négocier. C’était précisément l’objet : développer l’apparat pour porter la négociation.

Le fil et la carte — par Cesare Vecellio

L’invention d’un habit d’État

Avant 1781, l’ambassadeur était un grand seigneur qui se présentait à la cour où on l’avait envoyé dans ses propres habits. Il fallait donc qu’il en eût, et de fort beaux, et de renouvelés, et cela ruinait des familles entières. On ne mesure pas ce que la représentation coûtait à ceux qui la portaient.

Cette année-là, la France crée le premier uniforme diplomatique. La décision paraît d’intendance ; elle est capitale.

Car elle produit deux effets, dont le second change tout. Le premier est financier : l’État habille son envoyé, et l’envoyé n’est plus obligé d’être riche pour être ambassadeur. Le second est d’une autre nature : à partir de ce jour, ce n’est plus un homme que l’on voit entrer dans la salle du trône, c’est une fonction. L’habit efface la personne au profit de la charge.

Toute la diplomatie moderne tient dans ce déplacement. L’ambassadeur ne parle pas ; il transmet. Il n’a pas d’opinion ; il a des instructions. Et il porte, cousu sur le drap, le rappel permanent qu’il n’est là qu’en tant que représentant. Ce n’est pas sa personne qui compte, c’est le pays et la nation qu’il représente. Une fois son poste quitté, un autre lui succédera, mais le pays, lui, sera toujours là. En effaçant la personne, l’uniforme diplomatique dit la continuité politique.

Le modèle français, tel que le règlement le fixe au XIXe siècle, mérite qu’on s’y arrête. Habit bleu nuit à boutons dorés, broderies de pensées, de rinceaux et de feuilles découpées, bicorne à plumes d’autruche, blanches pour les ambassadeurs, épée de bronze doré, ceinture-écharpe d’or et de soie. La quantité de broderie indique le rang : plus on monte, plus la manche est chargée. On lit le grade d’un homme sur son poignet avant d’avoir entendu son nom. Et ici, comme à l’armée, le grade compte plus que le nom.

La broderie est un traité

Regardez la forme de cet habit. Elle est militaire. L’uniforme de cour britannique, introduit sous George IV vers 1820, est directement copié sur celui des maréchaux de France : col montant, parements profonds, épée, chapeau à cornes. Dans le style vestimentaire diplomatique, c’est Londres qui copie Paris et la France qui impose sa mode.

Regardez maintenant la matière. L’épée est de bronze doré : elle ne coupe rien, elle ne coupera jamais rien. Ce n’est pas une épée de combat mais d’apparat ; une épée qui dit le rang et le pouvoir mais qui ne fait pas la guerre. Exactement comme pour les académiciens.

Voilà le message, et il est d’une intelligence remarquable. L’ambassadeur se présente sous la forme d’un officier et sous la substance d’un objet de cérémonie. Il porte le vêtement de la guerre vidé de la guerre. Il dit à la cour qui le reçoit : voici ce que mon pays pourrait être devant vous, et voici ce qu’il a choisi de n’être pas.

« Il porte le vêtement de la guerre vidé de la guerre. »

Ajoutez-y la réciprocité. Après le congrès de Vienne, les rangs diplomatiques sont codifiés, les préséances réglées, les différends de protocole retirés à l’arbitraire des cours. L’uniforme est ce règlement rendu visible. Chacun sait qui passe devant qui, et personne ne se bat dans un escalier pour une question de porte.

C’est peu de chose, une préséance. C’est aussi ce qui empêche que l’on s’insulte. Et donc ce qui permet au concert des nations de jouer sa partition.

Le refus américain

Il fallait bien qu’une république finît par trouver tout cela insupportable ; ce furent les États-Unis. Ils adoptent pourtant un uniforme en 1814. Jackson le simplifie en 1829, puis, en 1853, le secrétaire d’État William Marcy exige des diplomates américains qu’ils se présentent dans « le simple habit d’un citoyen américain ». Le Congrès tranche définitivement en 1867 : plus d’uniforme sans autorisation expresse. Les Américains se veulent révolutionnaires, ils reviennent en fait à la situation d’avant 1781 : désormais, l’ambassadeur porte de nouveau ses propres habits. En voulant casser les codes, ils se montrent, d’une certaine façon, réactionnaires : c’est un retour en arrière et la mise au ban de décennies de pratiques de la diplomatie.

La scène qui en découle est restée célèbre. Funérailles d’Édouard VII, Londres, 1910. Toute l’Europe couronnée défile en or, en plumes et en décorations. Theodore Roosevelt est le seul représentant étranger sans uniforme.

Ce n’est pas une négligence, c’est une doctrine. Une république qui refuse la livrée déclare que ses envoyés ne sont les serviteurs d’aucune cour. Là où l’Europe cousait la fonction sur le drap, l’Amérique répond que la fonction se prouve autrement.

La disparition

Le reste de l’histoire est une lente extinction.

Au Royaume-Uni, l’uniforme est encore porté couramment jusqu’au milieu du XXe siècle ; la dernière fois qu’on le voit en nombre, c’est au couronnement de 1953. En France, il tient dans les grandes cérémonies : la photographie de la visite d’État d’Élisabeth II, en mai 1972, où Jacques Senard, chef du protocole de la République, précède en habit brodé la reine et Georges Pompidou, est l’une des dernières images du genre. Senard quittera le protocole cette année-là pour l’ambassade des Pays-Bas ; deux ans plus tard, à La Haye, il sera retenu cinq jours en otage par Carlos. L’habit brodé ne protège de rien.

Trois causes ont engendré cette évolution.

La décolonisation d’abord : des dizaines d’États nouveaux entrent dans le concert diplomatique sans cour, sans tradition de livrée, et sans la moindre envie d’endosser celle de l’ancien maître. Le coût ensuite. Et surtout la disparition des cours elles-mêmes : un uniforme se porte devant un souverain, et les souverains se sont raréfiés.

Le tableau de 2001 est éloquent. Aux vœux du Vatican, cette année-là, sept ambassadeurs portaient encore l’uniforme : Belgique, Espagne, France, Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni, Thaïlande. Comptez : six monarchies et une république. La France fait l’exception. C’est une république, mais avec une cour.

France : un collier qu’on ne met plus

La France est une république qui se vit comme une monarchie, et son protocole en garde la trace jusque dans le détail.

Prenez le grand collier de la Légion d’honneur. Objet napoléonien : Vivant Denon le propose en l’an XII, l’orfèvre Biennais l’exécute, il paraît au sacre de 1804 : seize aigles d’or reliés, pour seize cohortes. Depuis 1881, il est réservé au président élu, qui le reçoit des mains du grand chancelier au premier acte de son investiture.

Voilà pour l’incarnation. Vient l’abstraction.

Jusqu’à Georges Pompidou, les présidents le portaient : sur l’habit, autour du cou, comme un souverain. Depuis Valéry Giscard d’Estaing, il n’est plus porté. On le présente sur un coussin rouge, puis on le dépose au musée. Le symbole est fort : en refusant d’endosser le collier, l’homme élu président ne manifeste-t-il pas là que, d’une certaine façon, il refuse d’endosser une fonction qu’il regarde de l’extérieur ?

Arrêtez-vous là un instant. La République n’a pas renoncé au joyau. Elle a renoncé à le mettre. Elle le montre, et elle le range.

La date compte. Giscard entre en fonction en 1974, deux ans après la photographie de Versailles où le chef du protocole précède encore la reine en habit brodé. La même décennie voit disparaître les broderies de l’ambassadeur et le collier du président. Ce n’est pas une coïncidence de garde-robe, c’est une décision de régime.

Regardez enfin ce qui subsiste autour du corps présidentiel : la Garde républicaine, les cuirassiers, les casques à crinière, les sabres au clair sur le perron de l’Élysée. En France, l’apparat est à son maximum autour de l’homme et à zéro sur lui.

« En France, l’apparat est à son maximum autour de l’homme et à zéro sur lui. »

C’est la formule exacte d’une monarchie élective : le décor est royal, le vêtement est celui d’un locataire.

Ce qui reste : les couronnes et Rome

Aujourd’hui, la carte s’est encore resserrée, le port de l’uniforme d’ambassadeur se limite à quelques États.

L’ambassadeur britannique en Thaïlande le formulait lui-même : la tradition de l’uniforme ne subsiste, pour les représentants anglais, que dans une poignée de postes — la Thaïlande, l’Espagne et le Saint-Siège.

In my diplomatic uniform heading out to tonight’s Grand Reception to mark the anniversary of HM King Vajiralongkorn’s Coronation. #Thailand Fun fact: the tradition of UK Ambassadors wearing a uniform only remains in a few places now including Thailand, Spain and the Holy See. pic.twitter.com/eKyf72PE9X — Mark Gooding (@markgooding) May 4, 2026

Trois postes. Trois cours. La règle est sans exception : l’uniforme survit exactement là où la souveraineté est incarnée par une personne devant laquelle on se présente. Devant un président élu, on entre ; devant un roi ou un pape, on est reçu. Ce n’est pas le même verbe, et ce n’est pas le même habit.

Those were the days… 🇪🇸🇬🇧

Looking very slick @markgooding pic.twitter.com/yXzuzxYLJ6 — Simon Manley (@SimonManleyFCDO) May 5, 2026 Simon Manley, ambassadeur du Royaume-Uni en Espagne, reçu en uniforme par Felipe VI et la reine Letizia.

La France, elle, a suivi ce mouvement. Lorsque Charles Personnaz remet ses lettres de créance à Léon XIV, en juin 2026, il ne porte pas l’uniforme d’ambassadeur, mais l’habit — queue-de-pie noire, gilet, nœud blanc, chemise à col casée. C’est le vêtement civil le plus solennel qui soit. La République a gardé la solennité, mais a abandonné l’uniforme.

Notez, à Rome, que la règle vaut aussi pour les femmes : robe noire à manches, sans décolleté, mantille noire. Sauf pour une poignée de souveraines catholiques — Espagne, Belgique, Luxembourg, Monaco — autorisées à paraître en blanc devant le pape. C’est le fameux privilège du blanc. Dans le dernier État où le vêtement fait encore protocole, la couleur d’une robe demeure une affaire d’État.

Le message a changé d’épaule

Voilà donc un vêtement mort, ou presque. Mesurons ce qui s’est perdu avec lui.

L’uniforme disait une chose que plus rien ne dit : que l’homme n’était pas le sujet. Il rendait le rang immédiatement lisible, la préséance incontestable, et l’individu accessoire. Il protégeait la négociation contre la personnalité de celui qui la conduisait.

Depuis qu’il a disparu, tout le monde est en costume sombre. Le rang s’efface, la solennité de l’instant aussi. Quand on doit négocier la paix et la fin de la guerre, l’uniforme fait porter sur les épaules la gravité de l’instant : l’ambassadeur porte littéralement sa fonction et la charge qui pèse sur ses épaules. Si on négocie en civil, quoi de différent avec une simple négociation commerciale pour acheter des palettes pour un grand magasin ? L’uniforme fait peser le sérieux et la gravité de l’instant. L’ambassadeur n’est pas un commercial en chemise blanche trop étroite et en pantalon slim ; c’est un homme qui endosse les siècles de son pays, qui s’inscrit dans une lignée, qui porte le futur de ses concitoyens, qui a, dans sa négociation, la responsabilité de la vie et de la mort. C’est cela que manifestent les broderies, les plumes, l’épée. En effaçant l’uniforme, on a effacé la nature de la diplomatie.

Plus de plumes et moins de guerres, voilà ce que doit être un ambassadeur.

« Plus de plumes et moins de guerres, voilà ce que doit être un ambassadeur. »

De Venise

À Venise, où j’écris, nous avons inventé l’ambassade permanente et le rapport écrit qui la conclut. Nos envoyés rentraient du monde entier lire au Sénat ce qu’ils y avaient vu, et ces relations valent encore aujourd’hui tout ce que l’on peut savoir des cours de mon siècle.

La République ne leur laissait pas choisir leur habit. Le patricien portait la toge de sa charge, et l’ambassadeur celle de la sienne. Ce n’était pas une coquetterie de vieille cité maritime : le Sénat savait qu’un homme trop bien mis à son propre goût finit par parler en son propre nom, puis par se croire l’égal du prince qui le reçoit.

Les broderies sont aujourd’hui au musée. Les ambassadeurs sont en costume sombre, et l’on ne sait plus, à les voir entrer, lequel précède l’autre. En perdant l’uniforme, on a perdu le sens de la diplomatie.

Cesare Vecellio