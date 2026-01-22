Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique
Quand le ministre des PME, Serge Papin, veut « casser la gueule aux Chinois »

22 janvier 2026

Temps de lecture : 2 minutes

Photo : ARNAUD CESAR VILETTE / SIPA PRESS//VILETTEARNAUD_Sipa.05668/Credit:Cesar VILETTE/SIPA/2601200831

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Économie, énergies et entreprises

Quand le ministre des PME, Serge Papin, veut « casser la gueule aux Chinois »

par

La scène se déroule lors des vœux de la CPME. Devant un parterre de chefs de petites et moyennes entreprises, le ministre délégué aux PME, Serge Papin, a lâché ce mercredi 21 janvier une phrase qui a sidéré une partie de l’auditoire : il faudrait « casser la gueule aux Chinois », en référence à la concurrence incarnée par les plateformes de fast fashion venues de Chine, Shein en tête. Une formule brutale, abrasive, assumée comme un trait d’humour, mais dont la violence verbale ne laisse guère de place à l’ambiguïté.

Cette sortie contraste fortement avec la ligne défendue, presque simultanément, par Emmanuel Macron à Davos. Depuis la tribune du Forum économique mondial, le président de la République a au contraire tenu un discours d’ouverture, affirmant que la Chine était la bienvenue en France, notamment pour investir, créer de l’activité et participer au développement économique, sous réserve du respect des règles et d’une concurrence loyale.

D’un côté, donc, un discours visant à renforcer des canaux économiques déjà florissants. En 2025, les échanges commerciaux entre la France et la Chine ont atteint près de 69 milliards de dollars sur les dix premiers mois de l’année, confirmant le poids central de Pékin dans le commerce extérieur français. Les investissements croisés traduisent la même vitalité : environ 46 milliards d’euros d’actifs français en Chine, contre près de 12 milliards d’investissements chinois en France.

De l’autre, la déclaration du ministre des PME s’inscrit dans une approche plus conflictuelle, nourrie par les inquiétudes des acteurs du commerce et du textile face à la concurrence des plateformes asiatiques. Shein en constitue l’illustration la plus visible. Son implantation progressive en France — participation au sauvetage de Pimkie, partenariat avec le BHV, investissements logistiques — a déplacé le débat : la plateforme n’est plus seulement un acteur extérieur, mais un acteur à part entière du marché hexagonal. Comme lors de l’apparition des GAFAM, qu’avait bien illustré le duel entre les taxis et Uber, les groupes traditionnels s’opposent et résistent.

La contradiction flagrante entre le discours tenu par Emmanuel Macron à l’étranger et celui de Serge Papin en France témoigne de la schizophrénie dans laquelle la France se trouve, dépendante d’un commerce extérieur que son marché intérieur peine à assimiler du fait des contraintes fiscales et réglementaires qui pèsent sur lui. A défaut de donner des outils de compétitivité aux entreprises nationales, le jeu politique utilise la traditionnelle rhétorique de l’ennemi extérieur. Mais le monde avance à son rythme, et il ne se mettra pas au diapason français. Faut-il considérer la Chine comme un partenaire économique ou comme un concurrent systémique à contenir ? Faut-il privilégier la régulation, ou la confrontation, au risque de ruptures difficiles à assumer pour l’économie française ? Entre ces deux lectures du monde, la France semble avancer à l’aveugle. Il va falloir trancher.

Mots-clefs :

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !
À propos de l’auteur
John Mackenzie

John Mackenzie

Géopolitologue et grand reporter, John Mackenzie parcourt de nombreuses zones de guerre.

Voir aussi

Polynésie française, Wallis et Futuna, Clipperton. Au cœur du Pacifique, un pont entre Chine et continent américain ?

Lieu d’exception, de l’utopie du possible, l’île échappe toujours en partie au discours que l’on tient sur elle, et c’est précisément pour cela qu’elle fascine. Ainsi, pendant longtemps, la Polynésie a conforté le mythe de la « Nouvelle Cythère », pays béni des dieux, havre de paix protégé par la distance des vents mauvais de l’Histoire. Aujourd’hui, avec la montée irrésistible de la Chine dans le grand océan, les quatre territoires français du Pacifique offrent à la France un gigantesque domaine maritime, plein de richesses, mais posant de redoutables défis.

Éditorial N61 — La France est mondiale mais personne ne la pense

Tous les politiques le jureront, la main sur le cœur, ils aiment les outre-mer. Si les déclarations d’amour sont toujours agréables à entendre, seules comptent les preuves de cet amour et, en matière d’outre-mer, force est de constater que ces territoires font partie du non pensé français.

Plus d‘articles