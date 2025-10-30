Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique

30 octobre 2025

Revue Conflits N60 : Vatican : la puissance du temps long

Découvrez le nouveau numéro de Conflits

Conflits N°60

Novembre-Décembre 2025

Le Vatican, minuscule par sa taille, exerce pourtant une influence mondiale sans commune mesure avec ses moyens matériels. Sa puissance repose sur trois piliers : la diplomatie, l’autorité morale et le réseau universel de l’Église catholique.

Présent dans près de 180 pays, le Saint-Siège dispose d’un réseau diplomatique unique, capable d’intervenir comme médiateur dans les crises internationales et de porter un discours moral au-dessus des intérêts nationaux. Son influence découle aussi de sa capacité à incarner des valeurs universelles qui lui confèrent une légitimité particulière dans les débats mondiaux.

Cette force est renforcée par l’ancrage mondial de l’Église : paroisses, écoles, associations et œuvres caritatives forment un réseau planétaire d’action et de communication. Le Vatican agit ainsi comme une puissance d’influence, non par la contrainte, mais par la persuasion.

C’est cette puissance du temps long qui est étudiée dans ce numéro de Conflits, en faisant appel aux meilleurs spécialistes de l’histoire et de la géopolitique du Vatican.

Revue Conflits

Revue Conflits

Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.
