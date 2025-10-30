Revue Conflits N60 : Vatican : la puissance du temps long

Présent dans près de 180 pays, le Saint-Siège dispose d’un réseau diplomatique unique, capable d’intervenir comme médiateur dans les crises internationales et de porter un discours moral au-dessus des intérêts nationaux. Son influence découle aussi de sa capacité à incarner des valeurs universelles qui lui confèrent une légitimité particulière dans les débats mondiaux.

Cette force est renforcée par l’ancrage mondial de l’Église : paroisses, écoles, associations et œuvres caritatives forment un réseau planétaire d’action et de communication. Le Vatican agit ainsi comme une puissance d’influence, non par la contrainte, mais par la persuasion.

C’est cette puissance du temps long qui est étudiée dans ce numéro de Conflits, en faisant appel aux meilleurs spécialistes de l’histoire et de la géopolitique du Vatican.