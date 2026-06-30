Série d’été : écrivains méconnus

Conflits vous propose une série d’été consacrée à des écrivains de talents, mais méconnus. Un voyage littéraire pour rencontrer des auteurs à lire cet été. Une série proposée par Frédéric Casotti.

Curzio Malaparte (1898–1957)

De son vrai nom Kurt Erich Suckert, Curzio Malaparte est l’une des figures les plus troublantes de la littérature italienne du XXe siècle. Fasciste, emprisonné par Mussolini, puis proche des communistes à la fin de sa vie, il incarne la contradiction érigée en style. Ses deux grands romans, Kaputt et La Peau, mêlent témoignage de guerre et fiction au point de rendre indiscernables le vrai et le faux. Il reste l’un des écrivains les plus fascinants et les moins lus de son époque.

Albert Cossery (1913–2008)

Égyptien du Caire, Albert Cossery a vécu soixante ans dans la même chambre de l’hôtel La Louisiane à Saint-Germain-des-Prés, sans jamais retourner en Égypte. Il a écrit huit romans en français, tous situés dans le monde des pauvres et des marginaux du Caire, faisant de la paresse, de la dérision et du refus de l’ambition une philosophie cohérente et joyeuse. Auteur culte admiré par Sartre et Henry Miller, il n’a jamais cherché le succès — ce qui explique sans doute qu’il ne l’ait jamais tout à fait obtenu.

André Masson (1896–1993)

À ne pas confondre avec le peintre surréaliste français de même nom, André Masson est l’un des grands écrivains de l’île Maurice, figure majeure de la littérature francophone de l’océan Indien. Romancier et essayiste, il a consacré l’essentiel de son œuvre à la mémoire et à l’identité de son île, entre héritage colonial et culture créole. Son œuvre, peu connue en France métropolitaine, mérite une redécouverte par tous ceux qu’intéresse la littérature des marges et des périphéries.

Frédéric Berthet (1954–2003)

Critique à la revue L’Infini de Philippe Sollers et romancier discret, Frédéric Berthet n’a publié que très peu de son vivant, laissant à sa mort prématurée à 49 ans une œuvre mince mais hantée. Son roman Daimler s’en va demeure un objet littéraire étrange et mélancolique, difficile à classer. Il incarne une certaine idée de la littérature comme exigence absolue, incompatible avec le bruit du monde.

Roberto Bolaño (1953–2003)

Chilien exilé au Mexique puis en Espagne, Roberto Bolaño a écrit dans l’urgence d’une maladie mortelle et est devenu l’un des romanciers les plus importants de la fin du XXe siècle. Les Détectives sauvages et le monumental 2666, achevé avant sa mort, ont bouleversé la littérature mondiale par leur ambition, leur noirceur et leur liberté formelle. Lui qui se méfiait du succès littéraire est aujourd’hui traduit dans le monde entier et consacré classique.

Pierre Michon (né en 1945)

Pierre Michon a publié son premier livre, Vies minuscules, à quarante ans, et ce retard est devenu une légende littéraire. Depuis, il construit une œuvre rare et exigeante, consacrée aux obscurs et aux grands, dans une prose que beaucoup considèrent comme la plus belle de la littérature française contemporaine. Ses livres — peu nombreux, jamais bavards — convoquent aussi bien les anonymes de l’Histoire que Goya, Watteau ou Rimbaud.