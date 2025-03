Trieste, la porte d’entrée stratégique de la Hongrie sur le monde

90 % du commerce mondial s’effectue par voie maritime. C’est pourquoi, les États dits « enclavés » sont confrontés à de sérieux défis. Cet handicap empêche ainsi la Hongrie de profiter pleinement des avantages du commerce international. D’où sa volonté de se rattacher au port de Trieste.

Un article de Géza Sebestyén

La diversification logistique, c’est-à-dire le développement des infrastructures routières, ferroviaires et maritimes d’un pays, peut constituer un avantage concurrentiel majeur. Elle permet d’optimiser les coûts de transport et de réduire l’exposition aux risques géopolitiques.

La Hongrie est un pays « enclavé », c’est-à-dire sans accès direct à la mer et sans façade maritime. La Hongrie utilisait activement les deux ports voisins de Trieste et de Fiume sur la péninsule d’Istrie pendant la période de l’Empire austro-hongrois, mais elle a perdu ses liaisons maritimes après la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, ces villes ne sont plus accessibles depuis la Hongrie sans franchir une frontière nationale. Il est donc beaucoup plus difficile de développer le potentiel commercial hongrois et de gérer les risques géopolitiques.

Développer Trieste

Pour y remédier, le gouvernement hongrois a acheté en 2019 un terrain de 32 hectares à Trieste pour 45 millions d’euros, dans le but d’y établir un centre logistique hongrois offrant un accès rapide à la mer Adriatique. Le projet, que l’État hongrois met en œuvre en étroite collaboration avec les autorités italiennes et d’autres partenaires, comprend la création d’un terminal portuaire en eau profonde et d’un centre logistique intermodal.

Cet investissement permettra à l’un des principaux ports de la monarchie de redevenir une tête de pont importante pour le commerce hongrois. Il s’inscrit également dans la tradition historique des investisseurs hongrois, qui ont joué un rôle important dans la construction des infrastructures du port de Trieste au XIXe siècle.

L’investissement est bien sûr bénéfique pour les habitants de la région et pour l’Italie, mais il a aussi une valeur ajoutée significative pour l’économie hongroise. L’un de ses principaux effets positifs est d’aider les exportateurs hongrois à pénétrer les marchés mondiaux. Les constructeurs automobiles nationaux, les entreprises du secteur de l’alimentation et tous les autres acteurs auront plus facilement accès aux marchés internationaux.

Favoriser l’économie de la Hongrie

La compétitivité des entreprises hongroises s’en trouvera améliorée, ce qui leur permettra d’accroître leur chiffre d’affaires et leur poids sur le marché, et donc leur rentabilité. Ces évolutions positives soutiennent également les indicateurs d’emploi hongrois, la dynamique des salaires et la croissance des recettes publiques.

La baisse des coûts de transport, due à un accès plus efficace au marché, aide également les entreprises hongroises à servir leurs partenaires internationaux à des prix plus bas. Et des prix plus bas augmentent le bien-être des consommateurs. D’où l’importance pour Budapest de cet accès à Trieste et à l’Adriatique.