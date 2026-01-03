Venezuela : Maduro renversé en quelques heures

Entre les premières frappes américaines et l’arrestation de Nicolas Maduro il ne s’est écoulé que quelques heures. Une opération qui rebat les cartes de l’Amérique latine

Les frappes contre le Venezuela sont terminées, affirme un sénateur américain

Les Etats-Unis ont achevé leur action militaire au Venezuela après avoir capturé le dirigeant de gauche Nicolas Maduro, a déclaré samedi un sénateur américain, citant le secrétaire d’Etat Marco Rubio.

Rubio « ne prévoit aucune action supplémentaire au Venezuela maintenant que Maduro est sous la garde des Etats-Unis », a écrit sur son compte X le sénateur Mike Lee, républicain initialement critique de l’opération, après ce qu’il a décrit comme un appel téléphonique avec M. Rubio.

Venezuela: Madrid se propose comme médiateur pour parvenir à « une solution pacifique » (Affaires étrangères)

Le gouvernement espagnol a proposé samedi de jouer les intermédiaires dans la crise entre le Venezuela et les Etats-Unis, après les attaques aériennes américaines et l’annonce par le président Donald Trump de la « capture » de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro.

« L’Espagne appelle à la désescalade et à la modération », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, se disant « à cet égard (…) disposée à offrir ses bons offices pour parvenir à une solution pacifique et négociée à la crise actuelle », rappelent également qu’elle n’avait « pas reconnu les résultats des élections du 28 juillet 2024 », officiellement remportée par Nicolas Maduro, un résultat contesté par l’opposition.

Le numéro deux du Département d’État américain proclame une « nouvelle ère » pour le Venezuela

Le numéro deux du Département d’État américain a déclaré samedi que le Venezuela connaissait une « nouvelle ère » après l’annonce du président Donald Trump de la capture par les forces américaines du président vénézuélien, Nicolas Maduro.

« Une nouvelle ère pour le Venezuela ! Le tyran est parti. Il va désormais — enfin — répondre de ses crimes devant la justice », a écrit l’adjoint au secrétaire d’Etat, Christopher Landau, sur son compte X.

La Colombie déploie des militaires à sa frontière avec le Venezuela (président)

Le président colombien, Gustavo Petro, a annoncé samedi avoir ordonné le déploiement de militaires à la frontière avec le Venezuela, après les attaques aériennes menées par les Etats-Unis sur son voisin.

Petro a qualifié ces bombardements d' »agression contre la souveraineté » de l’Amérique latine et affirmé qu’elles entraîneraient une crise humanitaire.

Trump annonce que Maduro a été « capturé et exfiltré » du Venezuela

Le président américain, Donald Trump, a déclaré samedi que les forces américaines avaient capturé le président vénézuélien, Nicolas Maduro, après avoir lancé une « attaque de grande envergure » contre le pays sud-américain.

« Les Etats-Unis d’Amérique ont mené avec succès une attaque de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, qui, avec son épouse, a été capturé et exfiltré du pays », a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social.

Il a ajouté qu’il ferait une conférence de presse à 11H00 (16H00 GMT) dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.