Vidéo – 13 jours et 13 nuits. Entretien avec Mohamed Bida

13 jours et 13 nuits. Récit de l’évacuation de Kaboul lors de la prise de la ville par les talibans. Une aventure racontée par Mohamed Bida

13 jours 13 nuits

Interview exclusive avec Mohamed Bida, récit réel d’un drame devenu film Cette émission propose une interview exclusive de Mohamed Bida, témoin direct et figure centrale des événements qui ont inspiré le film 13 jours 13 nuits. À travers ses mots, ses souvenirs et ses explications, il nous plonge dans les coulisses d’un drame intense et réel, dont la portée dépasse largement le cadre du cinéma.

Que s’est-il réellement passé durant ces treize jours et treize nuits ? Quels sont les faits exacts, les motivations et les dilemmes qui ont jalonné ce parcours hors norme ? Et comment Mohamed Bida a-t-il vécu cette épreuve de l’intérieur, entre tension, silence et résistance ?

Loin de toute mise en scène, cette conversation donne accès à la vérité brute derrière la fiction, portée par un témoignage rare, lucide et bouleversant. Une parole forte, pour comprendre les enjeux humains et moraux d’une histoire devenue film.

Une discussion intime et éclairante, où se mêlent mémoire personnelle, contexte social et regard rétrospectif. Une rencontre essentielle pour saisir la complexité d’un destin brisé… mais debout.