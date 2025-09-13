Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique

13 septembre 2025

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : (c) Conflits

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Vidéos

Vidéo – Alcibiade, le héros d’Athènes

par

Héros d’Athènes, Alcibiade est aussi un héros déchu, celui qui combattit avec Sparte et les Perses. Présentation par Olivier Battistini. 

Général athénien, Alcibiade est l’une des grandes figures de la guerre du Péloponnèse.

Célèbre pour l’expédition de Sicile et la mutilation des Hermès, il a été ostracisé d’Athènes, a combattu pour Sparte et pour les Perses, avant de revenir dans sa cité. Olivier Battistini dresse le portrait et la vie de celui qui fut surnommé « le chasseur pourpre ». Olivier Battistini est helléniste, professeur émérite de l’Université de Corse. Il est notamment l’auteur d’une biographie d’Alexandre le Grand et de Platon.

Mots-clefs : , ,

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : (c) Conflits

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !

À propos de l’auteur
Olivier Battistini

Olivier Battistini

Olivier Battistini est né à Sartène, en Corse. Il est Maître de conférences émérite en histoire grecque à l’Université de Corse, directeur du LABIANA, chercheur associé à l’ISTA, Université de Franche-Comté et membre du comité scientifique de Conflits. Auteur de nombreux ouvrages sur la Grèce ancienne, ses domaines de recherches sont la guerre et la philosophie politique, Thucydide, Platon et Alexandre le Grand.
La Lettre Conflits
3 fois par semaine

La newsletter de Conflits

Voir aussi

[jblog_post_related number_post= »8px » disabled_on= »off|on|off » _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » module_text_align= »left » text_orientation= »left » global_colors_info= »{} » _i= »1″ _address= »3.0.0.1″ theme_builder_area= »et_body_layout » /][jblog_post_related label= »Voir aussi » block= »13″ number_post= »6px » disabled_on= »on|off|on » _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » _i= »2″ _address= »3.0.0.2″ theme_builder_area= »et_body_layout » /]