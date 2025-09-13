Vidéo – Alcibiade, le héros d’Athènes

Héros d’Athènes, Alcibiade est aussi un héros déchu, celui qui combattit avec Sparte et les Perses. Présentation par Olivier Battistini.

Général athénien, Alcibiade est l’une des grandes figures de la guerre du Péloponnèse.

Célèbre pour l’expédition de Sicile et la mutilation des Hermès, il a été ostracisé d’Athènes, a combattu pour Sparte et pour les Perses, avant de revenir dans sa cité. Olivier Battistini dresse le portrait et la vie de celui qui fut surnommé « le chasseur pourpre ». Olivier Battistini est helléniste, professeur émérite de l’Université de Corse. Il est notamment l’auteur d’une biographie d’Alexandre le Grand et de Platon.