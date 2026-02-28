Vidéo – Algérie, un pays empêché. Akram Belkaïd

Akram Belkaïd connaît l’Algérie de façon intime et profonde. Loin des clichés, des mythes politiques, des raccourcis faciles, il raconte et analyse un pays complexe, à l’histoire longue et multiple. C’est une Algérie différente qui se dévoile, dans ses richesses et ses particularismes.
Akram Belkaïd est journaliste, rédacteur en chef du Monde Diplomatique, auteur de plusieurs ouvrages dont Chroniques du Ramadan (Tallandier, 2026) et Algérie, un pays empêché. Émission présentée par Tigrane Yégavian