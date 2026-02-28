Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique

28 février 2026

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : Algérie (c) Conflits

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Vidéos

Vidéo – Algérie, un pays empêché. Akram Belkaïd

par

Akram Belkaïd connaît l’Algérie de façon intime et profonde. Loin des clichés, des mythes politiques, des raccourcis faciles, il raconte et analyse un pays complexe, à l’histoire longue et multiple. C’est une Algérie différente qui se dévoile, dans ses richesses et ses particularismes.

Akram Belkaïd est journaliste, rédacteur en chef du Monde Diplomatique, auteur de plusieurs ouvrages dont Chroniques du Ramadan (Tallandier, 2026) et Algérie, un pays empêché. Émission présentée par Tigrane Yégavian

Mots-clefs :

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : Algérie (c) Conflits

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !

À propos de l’auteur
Revue Conflits

Revue Conflits

Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.
La Lettre Conflits
3 fois par semaine

La newsletter de Conflits

Voir aussi

[jblog_post_related number_post= »8px » disabled_on= »off|on|off » _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » module_text_align= »left » text_orientation= »left » global_colors_info= »{} » _i= »1″ _address= »3.0.0.1″ theme_builder_area= »et_body_layout » /][jblog_post_related label= »Voir aussi » block= »13″ number_post= »6px » disabled_on= »on|off|on » _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » _i= »2″ _address= »3.0.0.2″ theme_builder_area= »et_body_layout » /]