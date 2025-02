Vidéo – Bilan géopolitique de François. Jean-Baptiste Noé

Voyage en Irak et à Cuba, rencontres avec les dignitaires orthodoxes et musulmans, bilan géopolitique du pontificat de François.

Quel a été l’impact du pape François sur la scène géopolitique mondiale ? Depuis son élection en 2013, le pape François a transformé l’image du Vatican, jouant un rôle actif dans des domaines clés tels que la paix, les droits de l’homme, le dialogue interreligieux et la préservation de l’environnement. Découvrez l’approche géopolitique du pape et comment elle a influencé les relations internationales. Jean-Baptiste Noé analyse l’impact du pontificat de François sur la géopolitique mondiale. Comment ses choix diplomatiques et ses prises de position ont-ils façonné les relations internationales et la place du Vatican dans le monde d’aujourd’hui ?