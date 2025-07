Vidéo – Ce que les atlas disent de la politique. Tigrane Yégavian

Les atlas expriment une vision politique. Etudier les frontières et les noms de pays permet de comprendre comment les autres voient le monde. Etude de différents atlas du XXe siècle avec Tigrane Yégavian

Dans cette émission, nous explorons la manière dont les atlas — loin d’être de simples objets descriptifs — traduisent, selon les époques et les contextes, des représentations idéologiques, des revendications territoriales et des reconnaissances politiques.

Comment les frontières dessinées dans les atlas reflètent-elles les rapports de force internationaux ? Que nous disent les cartes anciennes sur les nations reconnues… ou ignorées ? Peut-on lire l’histoire du monde à travers l’évolution de ses découpages cartographiques ? À partir de sa propre bibliothèque d’atlas, couvrant différentes périodes et nationalités, Tigrane Yégavian décrypte pour nous les enjeux politiques derrière les cartes : de la projection du pouvoir à l’occultation de certaines réalités géopolitiques. 📖 Chaque carte analysée devient le point de départ d’une réflexion sur les identités, les souverainetés et les constructions étatiques, à la croisée de l’histoire, de la géographie et de la diplomatie.

Cette émission prend la forme d’un entretien avec Tigrane Yégavian, chercheur associé à l’Institut Choiseul, spécialiste du Caucase et du Moyen-Orient, fin connaisseur des représentations géopolitiques à travers les objets cartographiques.