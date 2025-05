Vidéo – Comprendre la géopolitique. Méthodes et analyses

Une série d’émissions pour comprendre les fondements de l’analyse géopolitique. Qu’est-ce que la géopolitique, quels sont ses grands auteurs, ses concepts, ses grands thèmes. Des émissions proposées par Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire économique, professeur d’économie politique et de géopolitique et rédacteur en chef de Conflits. Il travaille sur la géopolitique du Vatican et l’histoire économique. Il a consacré plusieurs ouvrages aux grands enjeux de la géopolitique.

Qu’est-ce que la géopolitique

Géopolitique : comprendre ses fondements et ses méthodes

Heartland et rimland.

L’espace et les États.

Peuples et ethnies.

La guerre du droit.

Les grands auteurs

Thucydide et la guerre du Péloponnèse.

René Girard (à venir)

L’école française (à venir)

L’école anglo-saxonne (à venir)

L’école allemande (à venir)

La culture et les humanités

Jacques Bainville (à venir)

Alexis de Tocqueville (à venir)

Les grands thèmes

L’Occident face au Sud global.

Les nations et les empires.

La fin de l’Occident ?

L’universalisme en question.

Les frontières dans l’histoire : l’exemple de l’Ukraine.

Les ports et les échanges

La romanité (à venir)

Culture du combat (à venir)

Drogues et criminalité (à venir)

La montagne. Un espace entre nature et culture

Études de cas

Compliance. L’arme de la guerre économique

Chine : moteur ou menace pour l’économie mondiale ?

Italie : les raisons d’une puissance économique

Guerre au Kivu

L’Egypte au coeur du cyclone

La nouvelle guerre d’Algérie

Ces objets qui racontent la géopolitique (à venir)

Chypre : au coeur des dangers

Pologne : les frontières d’une nation

Le vin : une illustration de la géopolitique (à venir)