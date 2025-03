Vidéo dans le rétro – 1989 : l’Afrique du Sud face à l’apartheid

Dans le rétro. 1989 : Afrique du Sud, fin de l’apartheid



Cet été, Conflits vous propose une série de « Vidéos dans le rétro ». Retour sur quelques moments phares de l’histoire des dernières décennies, pour mieux comprendre le temps présent.

Dans ces deux reportages consacrés à l’Apartheid, Reporters nous fait d’abord découvrir en 1989 le conflit qui frappe l’Afrique du Sud à travers différents témoignages : ceux de Andries Treurnicht, président du Parti Conservateur, de Pik Botha, Ministre des Affaires Étrangères, et du Révérend Heinz, chef de l’Église Afrikaner. Un an plus tard, en 1991, les journalistes reviendront pour couvrir l’abolition de l’Apartheid. Mais que cela signifiait-il vraiment pour la population?