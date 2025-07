Vidéo – Devenez plus intelligent. François-Marie Porte

Devenir plus intelligent, c’est possible. François-Marie Porte présente les méthodes et les connexions logiques nécessaires pour développer ses facultés intellectuelles.

Dans cet épisode, François-Marie Portes nous propose une réflexion stimulante sur l’intelligence : peut-on réellement devenir plus intelligent ? Et si oui, comment y parvenir ? En croisant philosophie, neurosciences et expériences concrètes, il déconstruit les idées reçues autour du QI, de la mémoire, ou encore de la concentration.

À travers cette analyse, François-Marie Portes présente également son dernier ouvrage « Devenir plus intelligent, c’est possible », un essai ambitieux qui invite chacun à développer ses capacités intellectuelles, non pas par des recettes miracles, mais par une discipline de l’esprit et une méthode rigoureuse. Une vidéo essentielle pour comprendre ce qu’est vraiment l’intelligence, comment elle se cultive, et pourquoi elle demeure un enjeu majeur dans notre société saturée d’informations.