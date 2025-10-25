Vidéo – Europe, une puissance à retrouver. Guillaume Lagane

L’Europe a inventé la géopolitique mais elle semble aujourd’hui la rejeter. C’est une puissance économique et sociale indéniable mais une puissance politique empêchée. Entretien avec Guillaume Lagane.

Face aux États-Unis et à la Chine, les pays européens parviennent malgré tout à s’organiser et à se structurer pour demeurer puissants. Guillaume Lagane étudie les ressorts de la puissance européenne, sa dépendance aux États-Unis, ses défis technologiques et industriels.

