Vidéo – France Algérie, le double aveuglement. Xavier Driencourt

Passions rivales entre la France et l’Algérie. Xavier Driencourt analyse le double aveuglement qui se manifeste de chaque côté de la Méditerranée.

À travers cet entretien sans concession, cette émission revient sur les impasses politiques et diplomatiques entre la France et l’Algérie. Pourquoi la relation franco-algérienne reste-t-elle figée dans les rancœurs historiques ? Comment expliquer l’absence d’entente durable entre Paris et Alger, malgré les liens humains, économiques et mémoriels ? Et surtout : pourquoi les deux pays semblent-ils enfermés dans un double aveuglement, chacun refusant de voir la réalité de l’autre ?

Cette émission s’appuie sur l’analyse lucide de Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, fin connaisseur des arcanes du pouvoir algérien et des errements de la diplomatie française, pour décrypter les causes profondes du blocage actuel.