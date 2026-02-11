Conflits, revue de géopolitique
11 février 2026

Vidéo – France du football, France du rugby

Deux France sportives, à la géographie et à la culture différentes, celle du football et celle du rugby. Fruit de l'histoire, de la sociologie et de la politique. Émission présentée par Jean-Baptiste Noé

Émission présentée par Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.
