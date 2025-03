Vidéo – France vs Algérie. Une guerre sans fin ?

Les tensions sont au plus haut entre la France et l’Algérie. Le gouvernement menace de revenir sur l’accord de 2007. Une guerre sans fin entre les deux rives de la Méditerranée ?

Analyse d’une relation complexe et tumultueuse : celle entre la France et l’Algérie. Plus de soixante ans après l’indépendance, la tension demeure. Entre revendications mémorielles, enjeux géopolitiques et affrontements symboliques, ce conflit semble ne jamais s’apaiser.

Comment expliquer cette fracture persistante ? Quelles sont les racines profondes de cette guerre qui ne dit pas son nom ? Nous analyserons les tensions diplomatiques actuelles, les batailles médiatiques, et les revendications mémorielles qui nourrissent ce ressentiment de part et d’autre.

