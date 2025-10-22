Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique

22 octobre 2025

Vidéo – Journaliste de guerre. Jean-Louis Tremblais

Jean-Louis Tremblais a été reporter de guerre durant 25 ans. Dans cette émission, il raconte les dessous de son métier, il révèle des anecdotes sur les reportages qu’il a mené. Une émission qui est aussi un hommage aux photographes de guerre, dont plusieurs sont morts en mission. 

Jean-Louis Tremblais a été grand reporter au Figaro Magazine pendant 25 ans. Il a couvert de nombreuses zones de guerre, notamment en Asie et en Afrique.

Pour Conflits, il revient « Entre les lignes » sur la manière de réaliser un reportage, sur les dangers encourus par les journalistes. Il rend aussi hommage aux photographes de guerre, qui prennent des risques pour informer. Émission présentée par Jean-Baptiste Noé Crédit photo de la vignette : Noël Quidu

À propos de l’auteur
Jean-Louis Tremblais

Jean-Louis Tremblais

Journaliste et reporter
