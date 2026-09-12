Conflits, revue de géopolitique
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Conflits, revue de géopolitique

12 septembre 2026

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Photo : Léon XIII (c) Conflits

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Vidéo – La géopolitique de Léon XIII

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Temps de lecture : < 1 minute

Photo : Léon XIII (c) Conflits

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À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.
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