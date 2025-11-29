Conflits, revue de géopolitique
29 novembre 2025

Vidéo – L’Afrique du Sud dans la tourmente. Bernard Lugan

De l’apartheid à l’espoir d’une réconciliation, l’Afrique du Sud a connu des dernières décennies mouvementées. Le pays connaît aujourd’hui une violence et une dégradation économique qui menacent son futur. Analyse de l’africaniste Bernard Lugan

Africaniste, auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’Afrique, Bernard Lugan a vécu en Afrique du Sud au moment de la fin de l’apartheid.

Pour Conflits, il revient sur son expérience et apporte une analyse claire et précise sur les drames et les espoirs de ce pays. Emission présentée par Jean-Baptiste Noé.

Universitaire, professeur à l'École de Guerre et aux Écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan. Expert auprès du TPIR (Tribunal pénal international pour le Rwanda). Directeur de la revue par internet L'Afrique réelle.
