Vidéo – L’Afrique du Sud dans la tourmente. Bernard Lugan

De l’apartheid à l’espoir d’une réconciliation, l’Afrique du Sud a connu des dernières décennies mouvementées. Le pays connaît aujourd’hui une violence et une dégradation économique qui menacent son futur. Analyse de l’africaniste Bernard Lugan

Africaniste, auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’Afrique, Bernard Lugan a vécu en Afrique du Sud au moment de la fin de l’apartheid.

Pour Conflits, il revient sur son expérience et apporte une analyse claire et précise sur les drames et les espoirs de ce pays. Emission présentée par Jean-Baptiste Noé.