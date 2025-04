Vidéo – L’Agonie du IIIe Reich : Du débarquement à Berlin. Eric Branca

De 1944 à 1945, 100 jours qui conduisent à la chute du Reich et à la défaite de l’Allemagne. Analyse d’Eric Branca pour comprendre les ressorts de la victoire des Alliés.

Comment s’est réellement jouée la fin du IIIe Reich ? Que se passe-t-il entre le Débarquement allié et la chute de Berlin ? Quels choix ont été faits, quelles erreurs ont précipité la défaite nazie, et comment les derniers jours d’Hitler ont-ils été vécus par ses proches et ses ennemis ?

Éric Branca, journaliste, historien, spécialiste du régime nazi et auteur du livre Les 300 derniers jours, nous plonge dans les coulisses des ultimes mois de la Seconde Guerre mondiale. À travers une analyse précise et documentée, il retrace les décisions militaires, politiques et humaines qui ont conduit à l’effondrement final du régime hitlérien.

Une expertise signée Éric Branca Dans cette vidéo, Éric Branca décrypte le compte à rebours tragique d’un régime aux abois : l’ouverture du second front à l’Ouest, les manœuvres diplomatiques désespérées, les trahisons internes, et la descente aux enfers du dictateur allemand. Découvrez un éclairage inédit sur cette séquence historique décisive, fruit de plusieurs années de recherches et d’archives.

Eric Branca, 100 jours. Dix mois pour en finir, Perrin, 2025