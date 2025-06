Vidéo – L’Argentine : de Juan Peron à Javier Milei. Tigrane Yegavian

De Juan Peron à Javier Milei, l’histoire politique de l’Argentine est des plus mouvementée. Autrefois grande puissance industrielle et économique, l’Argentine n’a cessé de décliner, enchainant les faillites et une inflation ruineuse. L’élection de Javier Milei se comprend sous cet angle : mettre un terme à la pauvreté, retrouver la puissance industrielle et économique dont l’Argentine est capable.

À travers cette analyse rigoureuse, cette émission explore les dynamiques politiques, économiques et internationales qui ont façonné l’Argentine depuis l’ère péroniste jusqu’à l’élection de Javier Milei. Quel héritage laisse Perón dans la vie politique argentine ? Comment l’arrivée de Milei s’inscrit-elle dans un basculement idéologique profond ? Et quels en sont les impacts géopolitiques à l’échelle régionale et mondiale ?

Cette émission s’appuie sur l’expertise de Jean-Baptiste Noé, historien et rédacteur en chef de Conflits, et de Tigrane Yégavian, géopolitologue, pour décrypter les implications de cette évolution politique et les reconfigurations des rapports de force en Amérique latine.