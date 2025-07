Vidéo – L’Arménie dans le chaudron du Caucase. Hovhannès Guévorkian 

Le Caucase du Sud est en ébullition. Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan face aux projets impériaux de la Turquie et de la Russie. Analyse et décryptage par Hovhannès Guévorkian

Cette émission explore les grandes dynamiques géopolitiques à l’œuvre dans le Caucase du Sud, zone charnière entre Europe, Russie, Moyen-Orient et Asie centrale. Cette région complexe, éclatée entre trois républiques post-soviétiques — Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie — est aujourd’hui le théâtre d’un profond rééquilibrage stratégique.

Quels sont les intérêts croisés de la Russie, de la Turquie, de l’Iran et des puissances occidentales dans cet espace instable ? Comment comprendre le rapprochement stratégique entre Ankara et Bakou ? Et en quoi cette recomposition fragilise particulièrement l’Arménie, désormais plus isolée que jamais depuis la guerre du Haut-Karabakh en 2020 ? Une analyse éclairante pour saisir les ressorts d’une zone souvent méconnue mais cruciale pour les équilibres eurasiens.

Une cartographie précise des corridors énergétiques, des conflits gelés et des alliances en mutation accompagne notre discussion pour situer visuellement les enjeux territoriaux, militaires et économiques.

Cette émission prend la forme d’un entretien avec Hovhannès Guévorkian, chercheur et spécialiste du Caucase, qui nous livre une lecture approfondie des logiques de pouvoir, d’influence et de rivalités régionales dans un espace stratégique en pleine transformation.