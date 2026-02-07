Vidéo – Le drame agricole français. Hervé Lejeune

La France était une grande puissance agricole, elle est aujourd’hui déclassée. Les éleveurs vivent mal, les normes ne cessent de croître, l’administratif prend le pas sur la production. Hervé Lejeune est l’un des meilleurs connaisseurs du système agricole français. Il a été conseiller agriculture de Jacques Chirac à l’Élysée et il est inspecteur général honoraire de l’agriculture.

Pour Conflits, il revient sur l’histoire récente du monde agricole français, la tentation de la nostalgie et de la muséographie, pour dessiner les clefs de l’avenir. Émission présentée par Jean-Baptiste Noé.

Découvrez le master « Géopolitique, défense et sécurité » de Conflits https://www.revueconflits.com/service…