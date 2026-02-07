Conflits, revue de géopolitique
7 février 2026

Vidéo – Le drame agricole français. Hervé Lejeune

par

La France était une grande puissance agricole, elle est aujourd’hui déclassée. Les éleveurs vivent mal, les normes ne cessent de croître, l’administratif prend le pas sur la production. Hervé Lejeune est l’un des meilleurs connaisseurs du système agricole français. Il a été conseiller agriculture de Jacques Chirac à l’Élysée et il est inspecteur général honoraire de l’agriculture.

Pour Conflits, il revient sur l’histoire récente du monde agricole français, la tentation de la nostalgie et de la muséographie, pour dessiner les clefs de l’avenir. Émission présentée par Jean-Baptiste Noé.

Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.
