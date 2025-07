Vidéo – Le mythe de la politique européenne de défense

La politique européenne de défense est un mythe. Seule la France semble y croire alors que les Etats d’Europe achètent essentiellement du matériel américain.

Aujourd’hui, Jean-Baptiste Noé propose une analyse percutante sur la politique de défense européenne : un projet affiché comme stratégique… mais qui peine à devenir réalité.

Pourquoi la coopération militaire européenne ne fonctionne-t-elle pas ? Pourquoi les pays de l’UE continuent-ils d’acheter des armes aux États-Unis plutôt qu’à leurs voisins européens ? Entre blocage du marché, manque de souveraineté et dépendance stratégique, cette émission revient sur les paradoxes d’un projet qui, loin de renforcer l’Europe, la rend parfois plus vulnérable. Exemples à l’appui : Allemagne, Pologne, et l’incapacité de créer une véritable autonomie stratégique.