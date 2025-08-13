Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique

13 août 2025

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : (c) Conflits

Vidéo – Le Portugal contemporain. Tigrane Yégavian

Après la fin de son empire, le Portugal a connu une croissance économique sans précédent, lui permettant de jouer un rôle réel en Europe. Analyse du Portugal contemporain par Tigrane Yégavian

Analyse géopolitique et stratégique d’un pays européen en pleine mutation. Cette émission décrypte la position du Portugal dans le monde contemporain : croissance économique, fragilités structurelles, positionnement stratégique entre l’Europe, l’Atlantique et le monde lusophone.

Comment le Portugal a-t-il su rebondir économiquement après la crise de 2008 ? Quelles sont ses dépendances industrielles, énergétiques ou démographiques ? Quel rôle joue-t-il dans l’Union européenne, et quels liens conserve-t-il avec son ancien empire colonial ? Une plongée au cœur des dynamiques actuelles d’un pays souvent discret mais au positionnement géopolitique singulier.

À propos de l’auteur
Doctorant en histoire, professeur à la Schiller University, Tigrane Yegavian est membre du comité de rédaction de Conflits. Après avoir étudié la question turkmène en Irak et la question des minorités en Syrie et au Liban, il s’est tourné vers le journalisme spécialisé. Il a notamment publié "Arménie à l’ombre de la montagne sacrée", Névicata, 2015, "Mission", (coécrit avec Bernard Kinvi), éd. du Cerf, 2019, "Minorités d'Orient les oubliés de l'Histoire", (Le Rocher, 2019) et "Géopolitique de l'Arménie" (Bibliomonde, 2019).
