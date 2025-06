Vidéo – Le Rafale Marine, un fleuron industriel. Cyrille Cosmao

Embarquez à bord du Rafale Marine pour découvrir son fonctionnement et ses usages tactiques. Emission avec Cyrille Cosmao, photographe aéronautique.

À travers cet entretien captivant, cette émission explore les dimensions techniques, opérationnelles et géopolitiques du Rafale Marine, avion de chasse emblématique de la Marine nationale. Quelles sont ses capacités réelles en environnement embarqué ? Comment s’intègre-t-il dans la stratégie navale française et au sein du groupe aéronaval ? Et que révèle-t-il des ambitions militaires de la France sur les mers ?

Cette émission s’appuie sur l’expertise de Cyrille Cosmao, ancien officier de marine et spécialiste reconnu des questions navales et aéronavales, pour analyser en profondeur les enjeux liés à l’aviation embarquée et au rôle du Rafale dans les conflits contemporains.

Cyrille Cosmao, Le Rafale Marine, Glénat, 2025.