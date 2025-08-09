Vidéo – L’école allemande de géopolitique

Présentation de l’école allemande de géopolitique par Jean-Baptiste Noé. Ses auteurs, ses concepts et ses manifestations politiques.

Comprendre l’École Géopolitique Allemande : Ratzel, Haushofer et la politique de l’espace.

Dans cet épisode, Jean-Baptiste Noé nous éclaire sur les fondements de la géopolitique allemande, une pensée stratégique née à la croisée de la géographie et de la politique. De la naissance du mot « géopolitique » à son utilisation idéologique, nous revenons sur les grands noms de cette école – Friedrich Ratzel, Karl Haushofer – et sur des concepts clés comme le Lebensraum ou les Pan-Ideen. Une réflexion essentielle pour comprendre comment la géographie a pu façonner les ambitions politiques de l’Allemagne et influencer l’histoire du XXe siècle.