Conflits, revue de géopolitique
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Conflits, revue de géopolitique

4 avril 2026

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Photo : Didier Ortolland (c) Conflits

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Vidéo – Les mers de Chine. Didier Ortolland

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Un espace presque clos, restreint, où les confrontations mondiales sont fortes. Telles sont les mers de Chine, partagées entre les enjeux du commerce, de la pêche, de la sécurité et des possessions territoriales. Didier Ortolland, diplomate et auteur de référence sur ce sujet, évoque au micro de Conflits les réalités de cette région.

Émission présentée par Jean-Baptiste Noé

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Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.
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