Vidéo – Les mers de Chine. Didier Ortolland

Un espace presque clos, restreint, où les confrontations mondiales sont fortes. Telles sont les mers de Chine, partagées entre les enjeux du commerce, de la pêche, de la sécurité et des possessions territoriales. Didier Ortolland, diplomate et auteur de référence sur ce sujet, évoque au micro de Conflits les réalités de cette région.
Émission présentée par Jean-Baptiste Noé
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