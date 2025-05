Vidéo – Les retraites. Un enjeu social et politique

Répartition ou capitalisation ? Le débat sur les retraites est toujours enflammé. Une émission pour comprendre l’histoire de la mise en place des retraites et les conséquences du système des retraites sur l’indépendance et de le développement de la France.

Comment fonctionne le système de retraite français ? Quelles sont les différences fondamentales entre la répartition, pilier du modèle actuel, et la capitalisation, souvent évoquée comme une alternative ? Quels sont les avantages, les limites et les perspectives de réforme ? Une analyse claire, pédagogique et documentée.

