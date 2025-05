Vidéo – L’Indonésie, un géant invisible

L’Indonésie est un géant invisible. 280 millions d’habitants, lieu de passage essentiel entre les océans Indien et Pacifique, producteur de matières minières et agricoles. Un géant à découvrir avec des cartes de Conflits.

Cette émission explore comment l’Indonésie, géant insulaire souvent méconnu, s’impose aujourd’hui comme un acteur clé des équilibres mondiaux.

Comment cet archipel de plus de 17 000 îles contrôle-t-il certains des détroits les plus stratégiques de la planète ? Pourquoi son rôle dans le commerce maritime mondial, le tourisme et les dynamiques religieuses en fait-il un pivot entre Océan Indien et Pacifique ? Que nous dit la géographie indonésienne de sa place dans les recompositions du XXIe siècle ? Une analyse visuelle et géopolitique forte, au croisement de l’histoire, de la foi et du fret maritime.

En fond, une carte fondue de l’Indonésie accompagne l’image centrale pour ancrer visuellement les enjeux territoriaux et maritimes de ce pays-continent.

Cette émission prend la forme d’un entretien avec Jean-Baptiste Noé, historien et rédacteur en chef de Conflits, spécialiste de géopolitique culturelle, qui décrypte ici les tensions entre territoire, influence religieuse, commerce globalisé et ambitions régionales.