Vidéo – Maroc Algérie, les passions rivales

Africaniste, auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire du Maroc et de l’Algérie, Bernard Lugan analyse dans cette émission les évolutions récentes des deux pays. Vision économique du Maroc, projet de gazoduc depuis le Nigeria et débouchés à Tanger Med. Alliance entre l’Algérie et la Russie et retournement de situation diplomatique. Rentes mémorielle et énergétique. Une analyse pour comprendre les politiques de ces deux grands États d’Afrique du Nord.
Émission présentée par Jean-Baptiste Noé