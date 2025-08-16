Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique

16 août 2025

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : (c) Conflits

Géopolitique de la France, Vidéos

Vidéo – Pourquoi la crise du logement

par

Le logement structure les villes, organise les espaces. Il a une fonction utilitaire mais aussi une charge symbolique forte. La France connaît de nombreux problèmes de logement, avec un coupable incriminé : les plateformes de meublés touristiques, et la plus connue d’entre elles, Air BNB.

Texte descriptif plus détaillé qui présente le contenu de la vidéo. Nous recommandons un texte d’environ 600 caractères.

Dans cette émission, Jean-Baptiste Noé présente les grandes lignes de la politique du logement en France, pourquoi les meublés de tourisme ne sont pas responsables de la pénurie, et en quoi le logement est un domaine qui dépasse la seule question de l’habitat.

Mots-clefs :

À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.
Voir aussi

