Vidéo – Pourquoi la crise du logement

Le logement structure les villes, organise les espaces. Il a une fonction utilitaire mais aussi une charge symbolique forte. La France connaît de nombreux problèmes de logement, avec un coupable incriminé : les plateformes de meublés touristiques, et la plus connue d’entre elles, Air BNB.

Dans cette émission, Jean-Baptiste Noé présente les grandes lignes de la politique du logement en France, pourquoi les meublés de tourisme ne sont pas responsables de la pénurie, et en quoi le logement est un domaine qui dépasse la seule question de l’habitat.