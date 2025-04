Vidéo – Qu’est-ce que la géopolitique ? Jean-Baptiste Noé

L’analyse géopolitique repose sur des fondements intellectuels précis. Etude des cartes, des espaces, relation avec l’histoire. Emission spéciale avec Jean-Baptiste Noé pour comprendre ce qu’est la géopolitique

Qu’est-ce qui caractérise l’école française de géopolitique ? Quelles sont ses origines, ses grands auteurs, et en quoi son approche se distingue-t-elle dans l’analyse des rapports de force à l’échelle mondiale ? Jean-Baptiste Noé, historien, géopoliticien et rédacteur en chef de la revue Conflits, décrypte pour vous cette école de pensée et ses apports essentiels à la compréhension du monde contemporain.

Une expertise signée Jean-Baptiste Noé Dans cette vidéo, il revient sur les racines intellectuelles de cette tradition française, des travaux pionniers d’Yves Lacoste aux prolongements académiques et stratégiques actuels. Découvrez comment la géopolitique à la française s’est construite, entre rigueur territoriale, lecture des rivalités de pouvoir et analyse des représentations.