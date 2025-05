Vidéo – Tanger et Rabat, vitrines du Maroc

Reportage de Conflits à Tanger et à Rabat pour découvrir deux villes majeures du Maroc. Entre tradition historique et développement économique, ces deux cités sont l’image du Maroc d’aujourd’hui.

Analyse géopolitique d’un pays en pleine mutation. À travers l’étude des villes de Tanger et Rabat, ce reportage décrypte les dynamiques de développement qui font du Maroc un acteur régional de plus en plus influent.

Comment Tanger s’est-elle imposée comme un hub logistique majeur entre l’Europe et l’Afrique ? Quel rôle joue Rabat dans la diplomatie et la gouvernance régionale ? Comment ces deux villes incarnent-elles l’émergence d’un Maroc moderne, stable et stratégiquement positionné ? Une plongée claire, documentée et géopolitiquement éclairante.

Cette émission repose sur l’analyse de Jean-Baptiste Noé, historien et rédacteur en chef de la revue Conflits, qui met en lumière les enjeux économiques, diplomatiques et territoriaux du Maroc contemporain.